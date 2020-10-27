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土地產權複雜又被占用怎麼辦？國產署：可抵稅

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導
有些土地持分共有，所有權複雜。財政部國有財產署統計，國產署拿到的遺產稅抵稅地，九成以上都是這類不好處理的土地。圖為示意圖，非當新聞特定土地。記者胡蓬生攝影／報系資料照
有些土地持分共有，所有權複雜。財政部國有財產署統計，國產署拿到的遺產稅抵稅地，九成以上都是這類不好處理的土地。圖為示意圖，非當新聞特定土地。記者胡蓬生攝影／報系資料照

持分共有，土地所有權複雜，賣不掉又難以處理；被劃為公共設施用地，但政府又遲不徵收；土地被占用，礙於情面又不能趕走。怎麼辦？抵稅。財政部國有財產署統計，國產署拿到的遺產稅抵稅地，九成以上都是這類不好處理的土地。

官員指出，國庫也不虧，經過處理，國庫每年由這類土地收回約10億元現金。

納稅人繼承遺產要繳遺產稅，但當下沒有足夠的現金繳納，遺產及贈與稅法規範得在一定條件下，以實物抵繳。實物中最常見的就是不動產。而這不動產能不能拿來抵繳，就由國產署做現場勘察提供意見，由稅捐機關決定。而抵繳的不動產進了國庫，最終會交給國產署處理。

國產署發布統計指出，自108年5月至109年4月一年間，共會勘不動產抵稅案件263件，這263件中土地有863筆，建物一棟。官員說：「絕大部分抵繳的不動產都是土地。」按土地公告現值計算抵繳價值。

土地公告現值不是比市價低很多嗎？抵繳豈不吃虧？國產署官員笑說：「所以啊，拿來抵繳的土地都是不好處理的地。」持分土地占九成五。持分土地之外，還有一些占用地。而這兩類土地中大部分又屬於公共設施保留地。

有些土地經過一、兩代繼承，一塊土地上有很多的持有人，這樣的土地即便值錢，對持有人來說，很難處理，想要整合持有人賣出也難。於是在繼承後，繼承人會願意把其土地持分拿來抵繳稅款。國產署官員說，台北、桃園等13個縣市，拿來抵稅的不動產全都是這種共有持分的土地。

國產署官員說，拿到這種地，國產署會先辦理專案讓售，賣給其他持有人。如果持有人沒有意願，或價格談不攏，就標售，而共同持有人有優先權，可以依最高得標價優先承購。

也有人拿過有問題的地來抵稅，官員指出，國產署要整理土地拿出來標售時，才發現地下埋了大量廢棄物，要花1億元來處理。後來，「我們註銷抵稅。」因為土地所有權人沒有善盡管理者責任。

國產署 遺產稅 土地公告現值

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