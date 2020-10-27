國稅局：帳面匯兌損失 申報營所稅時不能扣除

財政部台北國稅局表示，營利事業列報兌換盈虧應以實現者為限，若僅因匯率調整而產生的帳面差額，免列報為當年度收益，亦不得列計損失。

台北國稅局表示，依營利事業所得稅查核準則第29條及第98條規定，兌換盈益或兌換損失應以實現者列為當年度收益或損失。營利事業因營業而發生的外幣應收付款項，其入帳匯率與結匯匯率變動所產生之收益或損失，業已實現，辦理營所稅結算申報時，應列為當年度兌換盈益或兌換虧損；如僅是年底因匯率調整而產生的帳面差額，因尚未實現，無須列報為當年度收益或損失。

台北國稅局舉例，甲公司108年度向國外廠商進貨，貨款總計500萬美元，以進口時新台幣30元兌換1美元匯率換算成新台幣進貨成本為1.5億元，並帳列應付帳款，108年12月31日支付貨款300萬美元，結匯匯率為新台幣30.05元兌換1美元，其入帳匯率30與結匯匯率30.05所產生的損失15萬元【300萬美元×匯率差(30.05-30)】，得列報為108年度兌換虧損。

餘尚未支付之貨款200萬美元，於108年12月31日依財務會計處理按結算日匯率計算產生的帳面兌換差額10萬元【200萬美元×匯率差(30.05-30)】，非屬108年度實際發生的損失，不得認列為當年度兌換虧損，如於年底已估列該未實現兌換虧損者，應於辦理108年度結算申報時自行依法調減。