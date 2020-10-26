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不動產抵繳遺贈稅 今年前九月決標近9億元

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

民眾以不動產來抵繳遺產稅、贈與稅，自去年4月起必須由財政部國產署先辦理現勘，並提供意見給稽徵機關，確保未來所接管的不動產不至於太難處理。國產署統計，今年前九月用來抵繳遺贈稅的不動產，合計已決標近9億元；若納入股票、動產等其他抵繳實物，則合計約14億元。

遺產稅、贈與稅在一定條件下可以不動產來抵減，自去年起，這類案件須經過國產署現勘，確認抵繳不動產為適合標售的標的，提供意見給稽徵機關後，由稽徵機關研判是否核准。

國產署表示，實務上在辦理現勘時，當土地屬公設用地，或是有占用情形、占有情形複雜，抑或土地為持分共有，不利管理，以及現況為道路或水溝等情形時，國產署會出具意見，認為該不動產「不利管理處分」，或是請納稅人先排除占用情形後再核准。

儘管國產署出具意見，但最後核准權力仍在稽徵機關手中。國產署副署長李政宗觀察，近一年多以來，民眾提出抵繳遺贈稅的不動產，筆數仍有高達95%都是持分共有的土地，全筆土地僅占5%；但若觀察面積，則持分共有土地僅占29%。

李政宗分析，由於持分共有的土地處理不易，且面積較為零散，市場價值相對較低，多數民眾會優先拿出來抵繳遺贈稅，儘管國產署會提醒稽徵機關後續處理較為不易，但目前看來仍有不少核准案件，後續還要再觀察。

李政宗說，在處理持分土地時，會詢問持分土地的共有人，是否有意願進場承購，若無意願才會走到標售。

國產署表示，未來將持續協助賦稅機關辦理現勘，在賦稅、國產雙署合作下，可掌握抵稅不動產勘查成果資料，核抵後國產署可即時接管入帳，縮短接管作業流程，有助後續管理及加速處分，創造國產效益。

國產署 遺產稅 遺贈稅

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