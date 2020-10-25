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下月地價稅來了！中市府：因疫情最長緩繳1年丶分36期

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市地方稅務局表示因為疫情影響，可以申請延長延繳或分期繳地價稅。圖/聯合報系資料照片
台中市地方稅務局表示因為疫情影響，可以申請延長延繳或分期繳地價稅。圖/聯合報系資料照片

下個月要繳地價稅了，台中市政府地方稅務局表示，因疫情影響，繼房屋稅、使用牌照稅、娛樂稅外，地價稅也可申請延期或分期繳納，最長可延長一年丶36期繳納。

稅務局指出，今年1月起，連續兩個月平均營業額比去年7至12月期間，或前年同期平均營業額減少15%以上；個人因減班休息、減薪、非自願離職或短期間收入減少者，都可在地價稅繳納期間向稅務局或各所屬分局提出延期或分期繳納，延期最長可延1年、分期最長可分36期。

稅務局官網建置「嚴重特殊傳染性肺炎疫情稅捐申辦專區」( https://ppt.cc/fSeFTx )民眾也可安裝「中稅e把照」APP，線上申請延期或分期繳納。

地價稅

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