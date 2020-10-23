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朱敬一:財富不均持續惡化 家戶最富1%享全台11.29%所得

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導
中研院院士朱敬一。本報系資料照
中研院院士朱敬一。本報系資料照

台灣財富分配有多不均?中央研究院院士朱敬一今天以在中經院以「台灣的所得與財富分配」專題演講，2017年財稅資料顯示，家戶所得最有錢的1%，享有全台灣11.29%所得。而且愈窮的人，薪資所得占財富所得比例愈高，愈有錢的人，薪資占比愈低，反而是股利所得及土地增值等資本收益占比愈高。朱敬一表示，教育普及、所得扣除等租稅制度，對中低收入戶脫貧有幫助，但對致富沒有幫助。

中經院今天舉行「全球財富與所得分配不均」研討會，朱敬一應邀進行專題演講。

他表示，從主計總處、財政部等靜態資料中可以發現，台灣最近十幾年所得分配在惡化中。而且分得愈細，就會愈發現不公平，如果只是用後20%對前20%，或者差距不大，若是以前5%對後5%，就會明顯看出。

他說，傳統靜態指標看不出來真正財富不均，因為主計總處的調查很多是以訪查，當事人可能有所保留，因此要看財政部繳稅資料。

有錢人的所得從那裡來?朱敬一分析，愈有錢的人，從資本利得的比例愈高，愈窮的人從薪資所得愈高。

以2017年為例，愈窮的人財富大部分是薪資，但有錢的人則是資本所得(capital income)占愈高，中位數的人(財富前20%)薪資所得占74.97%、資本所得只占18.39%，但如果是財富前1%的人，薪資所得只占51.54%、資本所得卻高達38.65%。若是財富屬於前千分之一者，薪資所得占比下降為29.57%，資本所得再提高為64.26%。

如果再將土地交易所得納入，將股利所得與土地增值所得分出來為資本收益(capital gain)，則財富前20%者的薪資所得為66.99%、資本所得10.27%、資本收益為16.64%；但是如果是財富前1%的人，薪資所得占30.40%、資本所得占28.18%、資本收益高達34.17%。

朱敬一進一步分析不同財富群的土地與綜合所得，發現土地交易的貧富鴻溝更高。以106年為例，全國平均只有1.76%的人有進行土地交易，但是若是財富前1%的人，進行交易所得比例為11.26%，如果是財富前萬分之一的人，進行土地交易比例高達39.67%，也就是超過2/3的有錢人都有土地交易。

至於土地交易平均所得，當年有土地交易的人，每人平均所得是195萬元，但是財富占前1%的人，平均土地交易所得為1023.7萬元；若是財富前萬分之一的人，平均土地交易所得6394.8萬元，土地利得幾乎是暴利。比較當年度個人綜合所得占比，當年有土地交易的人，其土地交易所得點全部所得為6.4%，財富前萬分之一的人，土地交易所得占綜合所得17.8%，可見有錢人多數財富來自土地交易。

朱敬一分析整體財富不均也表現在股票、土地在有錢人手上的占比。以2017年為例，最有錢千分之一的人持有全體9.80%總財產，持有23.22%股票、9.49%的土地，以及2.18%房屋則有2.18%，且各項比例都是逐年提高，顯示財富不均現象逐年嚴重。

如果擁有有錢的父母，會增加後代投資優勢嗎?答案是肯定的。朱敬一分析發現，父囫屬於前50%的子女輩，其土地投資報酬率為5.39%，股票投資報酬率為6.50%，但若是父母屬於財富前%2%-3%的子女輩，土地投資報酬率上升為7.10%、股票投資報酬率為6.13%。

窮人與富人在股票與土地投資報酬率也有差別，朱敬一從2017年資料分析，財富前51%的人，股票投資報酬率為4.72%、財富1%、2%的人，股票投資報酬率為6.14%；至於土地部分，前51%的人投資報酬率為4.75%，前1%、2%的人則是6.85%。兩者都是差2%左右。

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