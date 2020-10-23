長照機構提供日常照護 若算服務費內免徵營業稅
財政部台北國稅局提醒，照顧機構提供收案服務對象日常生活照顧服務、紙尿褲及看護墊，併計照顧服務費用者，均可免徵營業稅；如果紙尿褲及看護墊另行收取費用，未併計照顧服務費用者，不論有無差價，均屬照顧機構銷售貨物所收取之代價，應依法課徵營業稅。
台北國稅局表示，隨著老年人口不斷地增加，民眾對於長照服務的需求也越來越高，依法設立之護理之家、居家護理機構、老人福利機構及長期照顧服務機構(下稱照顧機構)，提供收案之服務對象日常生活照顧服務，免徵營業稅。
台北國稅局指出，照顧機構提供住民日常生活照顧服務，屬醫療勞務範疇或社會福利勞務性質，得依加值型及非加值型營業稅法第8條第1項第3款或第4款規定，免徵營業稅。
照顧機構如另有提供紙尿褲及看護墊，由機構專業人員協助更換且併計為照顧服務費用者，該等紙尿褲及看護墊費用，認屬醫療勞務（護理之家、居家護理機構）或社會福利勞務（老人福利機構及長期照顧服務機構)。
照顧機構如未將紙尿褲及看護墊之費用併計為照顧服務費用者，核屬照顧機構銷售貨物所收取之代價，應依法課徵營業稅。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言