長照機構提供日常照護 若算服務費內免徵營業稅

財政部台北國稅局提醒，照顧機構提供收案服務對象日常生活照顧服務、紙尿褲及看護墊，併計照顧服務費用者，均可免徵營業稅；如果紙尿褲及看護墊另行收取費用，未併計照顧服務費用者，不論有無差價，均屬照顧機構銷售貨物所收取之代價，應依法課徵營業稅。

台北國稅局表示，隨著老年人口不斷地增加，民眾對於長照服務的需求也越來越高，依法設立之護理之家、居家護理機構、老人福利機構及長期照顧服務機構(下稱照顧機構)，提供收案之服務對象日常生活照顧服務，免徵營業稅。

台北國稅局指出，照顧機構提供住民日常生活照顧服務，屬醫療勞務範疇或社會福利勞務性質，得依加值型及非加值型營業稅法第8條第1項第3款或第4款規定，免徵營業稅。

照顧機構如另有提供紙尿褲及看護墊，由機構專業人員協助更換且併計為照顧服務費用者，該等紙尿褲及看護墊費用，認屬醫療勞務（護理之家、居家護理機構）或社會福利勞務（老人福利機構及長期照顧服務機構)。

照顧機構如未將紙尿褲及看護墊之費用併計為照顧服務費用者，核屬照顧機構銷售貨物所收取之代價，應依法課徵營業稅。