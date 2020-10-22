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台幣好強勢 想賺匯差留意二大稅事

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

近日新台幣持續走升，北區國稅局今（22）日表示，民眾如果透過外幣匯兌賺取匯差，需留意二類稅務成本，首先，外匯定存的收益達一定額度，將由銀行端進行申報與扣繳；至於純粹匯差收益，屬於個人財產交易所得，銀行沒有申報義務，投資人必須自行計算、申報綜合所得。

新台幣近期強勢走升，中經院更預測第4季新台幣兌美元匯率將落在29.46，換匯理財成為熱門話題，但也要留意相關稅務須知，官員表示，民眾操作外匯理財時，常見利用外幣定存，長期下來不僅賺得匯差，更可依定存利率獲益。

不過匯差收益、定存收益的課稅方式有別，官員表示，個人無論將資金放在新台幣定存或外幣定存，銀行端撥款時，有義務扣繳其中10％收益繳納國庫，這部分並不用由民眾申報，國稅局即可查得相關所得資料。

官員表示，許多民眾將錢放在外匯定存，無非是著眼於匯差獲利，但是匯差跟定存獲利不同，依據現行法令規定，個人操作外幣利得，應於申報個人綜合所得稅時，列為財產交易所得，但由於匯兌利得並不屬於《所得稅法》第88條規定的應辦扣繳所得，銀行沒有扣繳義務，也就不會幫忙申報，民眾必須自行計算獲利金額，並於隔年申報綜合所得稅。

舉例來說，有位黃小姐（化名）找國內銀行辦理美元定存，先存入新台幣1,500萬元，隔年到期後，將美元本息全數結售換回新台幣1,575萬元，中間獲利的75萬元，其實有30萬元是來自銀行的定存利息，銀行已經依法申報並扣繳；但是就黃小姐方面，官員指出，她必須自行計算另外45萬元屬於美元買賣匯兌利得，於當年度綜所稅申報期進行申報。

官員表示，投資有賺有賠，如果民眾因匯兌造成損失，可以直接從當年度財產交易所得中扣除，或延續至以後三個年度之內的財產交易所得扣除。

新台幣 定存 所得稅

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