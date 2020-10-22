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5G釋照規費挹注國庫 截至9月中央歲入近1.7兆元

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導
財政部國庫署今（22日）公布截至9月底中央政府歲入執行概況，含稅課、非稅課收入，合計累計實收近1.7兆元，歲入執行率約105%，受到5G釋照、世貿三館地上權權利金等非稅課收入挹注，國庫收入比預期還要好。 歐新社
財政部國庫署今（22日）公布截至9月底中央政府歲入執行概況，含稅課、非稅課收入，合計累計實收近1.7兆元，歲入執行率約105%，受到5G釋照、世貿三館地上權權利金等非稅課收入挹注，國庫收入比預期還要好。 歐新社

財政部國庫署今（22）日公布截至9月底中央政府歲入執行概況，含稅課、非稅課收入，合計累計實收近1.7兆元，歲入執行率約105%，比預期還要好，主要是受到5G釋照、世貿三館地上權權利金等非稅課收入挹注。

國庫署副署長顏春蘭表示，截至9月底止，今年度中央政府總預算歲入累計實收新台幣1兆6,997億元，占全年預算數80.7%，占分配預算數105%，等於是優於預期，較去年同期增加1,437億元。

中央歲入主要分為兩塊，「稅課收入」是主要來源，至於「非稅課收入」則是包含政府規費、罰款、財產收入、營業盈餘及事業收入等。

今年受到新冠肺炎疫情挑戰，稅課收入不如預期，累計前九月中央政府稅收約1兆2,695億元，年減368億元，其中營所稅、貨物稅減少較多，證交稅、營業稅增加較多。

顏春蘭表示，稅課收入執行率約96%，略遜於預期，不過仍有機會「迎頭趕上」。

至於非稅課收入則遠優於預期，執行率達145%，受惠於5G釋照許可費1,422億元、世貿三館地上權權利金313億元，以及其他營業盈餘及事業收入繳庫等，累計前九月非稅課收入為4,302億元，是歷史同期新高。

顏春蘭表示，受惠於非稅課收入優於預期，有助彌補稅課收入短少數，希望能勉力達成預算目標，不過目前全球疫情再起，仍須密切關注經濟情勢變化，審慎評估對歲入影響並適時因應。

地上權 5G 財政部

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