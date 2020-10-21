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地價稅11月1日開徵 3萬以內到超商繳

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
高雄市稅捐稽徵處長李瓊慧（中）表示，財政部釋出便民好康，便利商店繳納上限調高至3萬，還可透過行動裝置「宅繳稅」。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
高雄市稅捐稽徵處長李瓊慧（中）表示，財政部釋出便民好康，便利商店繳納上限調高至3萬，還可透過行動裝置「宅繳稅」。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

「滯納金2天就1%算蠻重的，按時繳交地價稅讓荷包不失血！」受委辦者高雄市稅捐稽徵處長李瓊慧21日表示，地價稅從11月1日開徵至30日，因疫情影響可申請延期或分期繳納；財政部釋出便民好康，便利商店繳納上限調高至3萬，還可透過行動裝置「宅繳稅」。

因應疫情可延、分期

「今年全國有854萬件，去年是843萬件，共增加9萬件，成長比例1.29%。」李瓊慧指出，稅額則從910億增加到911億元，增加幅度只有0.09%，「各位可能很關心，稅額變更是怎麼來的？」首先是交易情況的變動，其次是使用情形的變更；因為自用住宅稅率是最低的千分之2，若無申請則可能高達千分之10，隨著營業或使用情形的變更，稅額就會有所變動。

針對上半年新冠肺炎疫情的因應，李瓊慧強調，如果有民眾因此而造成稅捐繳納的不便，因疫情無法如期繳納者可聯繫當地稅捐機關，可申請延期或分期繳納；根據《稅捐稽徵法》第26條，延期最多1年12個月，分期則可分3年36期。

超商手機都可繳稅

「關於繳納的管道，在便利商店繳納的民眾愈來愈多。」李瓊慧表示，今年財政部特別放寬，除可在4大便利商店繳納，並將繳納金額上限從2萬元調高至3萬元；「信用卡繳納的部分，也從『限本人』放寬為『不限本人』。」

李瓊慧說，有鑑於現在智慧手機的使用者愈來愈多，財政部也開放行動裝置可繳稅，有線上查繳稅等便利功能，經線上申請Taiwan FidO後，不需要自然人憑證或工商憑證，也可上網查繳稅，「你可能想親自取繳稅，也可透過智慧繳納，用行動支付APP繳稅，根本可以宅在家！」

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疫情 財政部 便利商店

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