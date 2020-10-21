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陳冲：台灣85％房屋都是自住 核定房屋稅時應謙卑

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
新世代金融基金會董事長陳冲。聯合報系資料照／記者胡經周攝影
新世代金融基金會董事長陳冲。聯合報系資料照／記者胡經周攝影

新世代金融基金會董事長陳冲指出，台灣有85%的房屋為自住用，房屋本身不會造成現金流，要納稅人以「稅後所得」繳納房屋稅，稽徵機關必須「謙卑、謙卑再謙卑」，而且目前房屋稅「房屋價值評定」欠缺正當理由，望後續深入探討。

新世代金融基金會與台灣稅法學會為求取納稅人權利的公平對待，於今（20）日共同主辦「稅單變睡單？ 納稅人權利不應是夢囈」研討會。由陳冲董事長主持，邀請陳清秀（東吳大學法律系教授）、黃士洲（臺北商業大學財政稅務系副教授）、蘇錦霞（衍義國際法律事務所所長）、趙文銘（康克爾國際法律事務所顧問律師）擔任與談人。各與談人分別就如何強化納保官功能、加強徵稅行政處分的透明度、建立稅法解釋函令發布前及稅務法庭裁決爭訟前的徵詢制度等議題，提出令人反思的建議。

陳清秀：稅法專業法庭，建議可參考羅馬法，引進參審制度，讓學者專家表達意見、稅務法官應配置具有會計財務專業的助理。

蘇錦霞：納保官應扮演更積極的角色，不要僅有溝通、建議、諮詢及協助等消極功能，建議修法將納保官設為獨立機關，且讓納保官有調查權可調閱相關文件（英國的納保官有此權力），作為協調處理的基礎，並可作為小額稅務紛爭的處理者，非僅僅是協調、諮詢的角色。

黃士洲：納保法第11條原先立法中有提案，稅單應建立書寫格式及檢核流程，並建立參考範本、檢核指引及審／簽核機制。以避免課稅成本作為導向，製造不正確核課及日後無謂的救濟成本。並應以書面敘明理由及法律依據。

趙文銘：台北的房屋稅自96年的100億增至105年的150億，短短時間內增加了50億，但政府並未說明為何提高房屋稅以及稅收後使用分配。美國的房屋稅採行「以需定收」，亦即每年需要多少的財政收入，才向居民課徵多少稅收，而稅單上也會清楚明示稅款用途，相較之下，台灣這部分欠缺監督。台北市近幾年房屋稅大幅調高，甚至達36倍之多，或許可借鏡美國人民創制加州13號法案，修法限制政府任意加稅。

台灣稅法學會理事長葛克昌在會中補充說明，稅是金錢給付，沒有給付不能，只有給付遲延，如要處罰逃漏稅的給付遲延，大多數國家，逃漏稅並不處罰過失，僅就故意或重大過失處罰，原則上不應該罰過失。納保法第16條，原本希望「過失」改為重大過失，但仍抄行政罰法的故意或過失處罰，是有很大問題。又如納保法21條第3項，行政法院應查明事證核實確認，定其應納稅額，但因案情複雜難以查明者不在此限。現在法官都說案件複雜，發回原處分機關，讓原為被告又成為裁決者，可參考德國規定，例外採用「估算」，要求法官作出應納稅額判決，值得思考。

最後由新世代金融基金會董事長陳冲綜合五點建議，供各界參考。

1.納保法第十一條第五項，恢復原提案條文文字。稅單上附理由天經地義，現在未附理由，係因納保法第11條第5項在立法院被遊說加入「符合行政程序法第97條者，可不記名理由」，亦即以自動化、大量作成稅單者，可不說明理由，但實務上所有稅單皆為大量、且使用自動化設備作成，是否表示稅單皆可不說明課稅理由？應回歸第11條第5項原文字，凡課稅均需說明理由。

2.納保官至少應獨立於稅捐機關，並給予其調查權，並望納保官更加積極。

3.肯定行政法院近年來參照納保法精神及原則作出判決，司法單位對於稽徵機關有引導性的作用。

4.可參考羅馬法，引入參審制（不論在訴願或訴訟階段），重視學者專家，尤其是稅法學者的意見。

5.台灣有85%的房屋為自住用，房屋本身不會造成現金流，要納稅人以「稅後所得」繳納房屋稅，稽徵機關必須「謙卑、謙卑再謙卑」，而且目前房屋稅「房屋價值評定」欠缺正當理由，望後續深入探討。

房屋稅 陳冲

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