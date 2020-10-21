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國稅局：失業、補習 不符稅法的無謀生能力

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

今年不少人受新冠疫情影響，高雄國稅局接到詢問電話，失業在家沒找到新工作，或趁此機會去補習培養第二專長，可否認定為無謀生能力，由父母或兄弟姊妹列報為受扶養親屬？高雄國稅局回答不行。

官員指出，無謀生能力講的是無法工作，連想去工作都沒有能力，而不是不去工作，無謀生能力有嚴格的定義。因「失業」或「補習」以致當年度無收入或收入微薄，並不符合「無謀生能力」條件，不得被列報扶養。

所得稅法規定，年滿20歲之成年人，除因在校就學、身心障礙或無謀生能力等因素，且確係受納稅義務人扶養，得被列報為受扶養親屬外，均應自行辦理結算申報。

官員說，壯年者只有三項符合「無謀生能力」定義，一、因身體障礙、精神障礙、智能障礙、重大疾病就醫療養或須長期治療等，經取具醫院證明，且不能自謀生活或無能力從事工作者。也就是取得身心障礙手冊，或來不及取得手冊，由醫生開證明也可以。二、符合衛生福利部依所得稅法第17條第1項第2款第3目之7規定公告須長期照顧之身心失能者，且不能自謀生活或無能力從事工作者。官員解釋，簡單講，就是可以列扣長照扣除額者。三、受監護宣告，尚未撤銷者。

補習 所得稅

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