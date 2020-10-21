扶養子女免稅額判給誰？四順序認定

離婚夫妻都申報扶養子女，免稅額該判給誰？財政部發布新解釋令，按四順序認定，若無法自行協議，則有扶養權者優先，其次看子女當年度跟誰住的時間長，再來就看實際扶養事實。

為避免離婚夫妻爭取列報扶養子女爭議不斷，財政部發布解釋令，財政部官員指出，之前的解釋令是請雙方自行協議，這次解釋令也是把自行協議放第一順序。但是案子會有爭議，通常就是雙方已難以溝通，無法協議。

新解釋令清楚的列出判別順序，避免紛爭，當雙方離婚，或者符合所得稅法中分居定義者，例如因家暴而分居，這兒是分居是法律上的分居，而不是因感情不睦而不住在一起的那種，感情不睦也是要合併申報，沒有爭搶列報扶養子女的問題。

雙方各自辦理結算申報，重複列報同一子女之免稅額時，由稽徵機關依下列順序認定得列報該子女免稅額之人：(一)依雙方協議由其中一方列報。(二)由「監護登記」之監護人或「未成年子女權利義務行使負擔登記」之人列報。(三)由課稅年度與該子女實際同居天數較長之人列報。(四)衡酌納稅義務人與配偶所提出課稅年度之各項實際扶養事實證明，核實認定由實際或主要扶養人列報。

「實際扶養事實」得參考下列情節綜合認定，以五項因素綜合認定，並不是講那一項優先。五項是指：1.負責日常生活起居飲食、衛生之照顧及人身安全保護。2.負責管理或陪同完成國民義務教育及其他才藝學習，並支付相關教育學費。3.實際支付大部分扶養費用。4.取得被扶養成年子女所出具課稅年度受扶養證明。5.其他扶養事實。