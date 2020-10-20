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電算機發票將落日 財政部：85%轉為電子發票

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

電子計算機發票將於明年起停用，財政部賦稅署今（20）日表示，過去已提供近三年輔導期，截至目前為止，已有7,446家業者不再使用電算機發票，改開立其他發票，其中有約85%業者導入電子發票

至於剩餘4,838家尚未轉換完成的業者，經賦稅署了解，多數都已承諾會在年底前轉換，僅剩62家仍表示有困難。

賦稅署副署長樓美鐘表示，這些有困難的店家多是因為開立張數不多，或礙於資訊系統建置成本而遲遲未能跟上腳步，但未來勢必得轉換，財政部會積極輔導。

為了響應節能減碳，財政部自2017年起就已不再核准營業人新申請開立電算機發票，原本規畫今年就停用，但考慮業者反映仍須系統建置時間，因此延後一年，將於明年起停止適用。

樓美鐘表示，財政部積極推動電子發票，雖從營業人家數來看，目前僅三成開立電子發票，但若從開立張數觀察，已有近八成發票都是電子發票，成效良好。她表示，好還要更好，未來仍會積極鼓勵店家導入電子發票，為節能減碳盡一份心力。

電子發票 財政部

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