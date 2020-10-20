財部發函地方 調稅基、訂差率

朝野立委持續關注房市議題，財政部長蘇建榮昨天表示，目前不是打房時機、沒有要打房，各部會也尚未針對此議題開會研商，但已開始注意到這個問題，並研究相關政策因應方案。打房問題要跨部會合作，政府一體，未來會在適當時機出手，財政部已發函各地方政府，提醒地方要合理評定房地現值，並針對多屋族訂定差別稅率，以抑制囤房。

蘇建榮表示，政府一體，央行、財政部、內政部等會整體考量房市政策，跨部會合作也才會有比較有效的房價因應措施。

在稅制上，蘇建榮表示，財政部持續關注高房價議題，在房地合一稅中，也訂定短期出售房屋稅率最高百分之四十五，短期投機炒房會被課以重稅。

外界批評財政部在房市問題上「打太極」，蘇建榮回應「我不會打太極」，最近媒體報導房價問題，政府都有注意到，也規定台商透過資金專法匯回資金不能用於投資房地產。財政部認同央行所說，目前銀行房貸控管尚稱良好，在政府紓困振興措施實施期間，推出房市信用管制措施不是適當的時機。

蘇建榮指出，稅負不只有稅率問題，還有稅基，地方政府應合理評定稅基。他提醒，國內自有住宅比率高，如果貿然提高房屋稅稅率，可能造成自住負擔加重。他以韓國為例，韓國之前大力打房，結果最後失敗，反而造成租金上漲，租屋族租不到房子。