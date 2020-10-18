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台南連三震 國稅局提醒：若有災損可抵稅

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

周末台南連三震，國稅局提醒，個人因地震造成災損時，在申報綜所稅時也可列舉災損，但千萬別忘記拍照存證，受災修復費用相關發票或收據也要留存，在30日內向稽徵機關報備，明年報稅才能列舉扣除。

財政部高雄國稅局日前接獲民眾詢問，若家中遇地震導致個人財物遭受損害，可否直接列舉申報災害損失？

國稅局指出，依據所得稅法及施行細則規定，納稅人、配偶或受扶養親屬遭受地震、風災等不可抗力災損，應在災害發生後30日內，檢附損失清單及證明文件，例如受災照片、受災修復費用的發票或收據等，向戶籍所在地或災害發生地的轄屬稽徵機關報備災害損失，可在損害發生年度，辦理個人綜所稅結算申報時列舉扣除。

不過國稅局也表示，受有保險賠償或救濟金部分，不得扣除。

國稅局特別提醒，民眾在災損發生當下，千萬要記得拍照存證，並在期限內申請報備，別因一時疏忽讓自己權益睡著。

國稅局 災損 地震

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