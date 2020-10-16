因成本考量 不少營業人登記在同一個地址

依稅法規定，營業人應於開業前於實際營業地址辦理登記，而基於成本考量，財政部統計發現，不少營業人登記在同一個地址。統計指出，109年10月149.3萬家營業人地址中約30.8萬家，其登記地址存在複數營業人，兩成的地址上不只登記一家營業人。

其中同一地址營業人登記家數在五家以下者最多，約 24.4萬家，占近八成，但登記數逾五家者近四年成長較快，登記數逾20家者已占一成。

從登記地址數量觀察，有43個營業地址，家數登記逾百。前三熱門登記地址分別為「台北市第一果菜批發市場」、「新北市果菜運銷公司」與「台北市士林夜市」所在地，其餘登記地址逾百家者，亦多屬果菜、魚、花卉等批發市場或公有市場。

財政部指出，不同營業人登記於同地址原因眾多，可能是近年管理或個人服務業、虛擬辦公室、線上零售商等經濟活動之興起所致；亦可能因節約設立成本考量由於營業用地址需負擔較高稅（費） 率之房屋、地價稅及水電費，若登記同地址將可降低成本。