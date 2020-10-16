遭重複檢舉漏稅 分開審理

一年度被重複檢舉漏稅，就算已展開行政救濟，可能也難逃多次查稅風險。北區國稅局表示，轄內某大型餐飲公司正為了過去的補稅的問題提起訴訟，但國稅局近期接獲檢舉漏稅事證，又對同一年度作出新的補稅處分，前後合計補稅將近572.4萬元，當事公司恐怕得分二筆官司來打。

官員表示，轄內一間大型餐飲業者過去營所稅申報紀錄不佳，在2017年度的申報案中，就因為提不出該有的成本帳簿文據，被國稅局依同業利潤率核定所得，補稅289.9萬元，該公司對此不服，不只提復查，現在也還在打行政救濟官司。

但這間公司禍不單行，近期又遭檢舉漏稅，國稅局實際查核發現，這間公司在2017年度的申報案中，還隱匿了額外4,000萬餘元所得額，又再補稅282.5萬元。

兩案合計，光是當年度的申報案，這間餐飲公司就被補稅572.4萬元。官員指出，公司負責人當然不服氣，認為今年國稅局既然算出新的所得額，應該直接以今年的核定處分，取代或合併的補稅官司，不然他又要為當年度的申報案，再跑一次行政救濟程序，簡直是勞心又傷財。

然而事情恐怕無法如願，官員表示，首先，國稅局今年收到檢舉案後，在計算漏稅所得時，就已經先排除當年還在爭議訴訟中的部分稅額，所以一碼歸一碼，兩個補稅案件完全獨立，國稅局並沒有重疊計算稅基、對該公司不利。

官員表示，其實在行政法院實務見解上，因為國稅局都會分開計算，因此就算是同一年度的申報案，法官也傾向分開審理。