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申請遺產抵稅 要符合多數決

經濟日報 / 記者程士華／台北報導

高資產人士過世後，家人間分攤遺產稅將成為難題，直接從遺產存款扣稅或許是個解方，但是須符合一定條件，台北國稅局表示，必須在一定比例繼承人同意、持有一定應繼分的前提下，才可以申請直接以被繼承人存款抵繳遺產稅款。遺產範圍包括銀行存款、不動產及各類高價值資產，官員表示，稅款繳納應以現金為原則，因此高額的遺產稅可能會讓繼承人面臨困境，進而想要申請直接用被繼承人的遺產存款來抵繳，此時若無法找齊全體繼承人、或因故無法取得每個繼承人同意，直接處分遺產可能會有爭議。

官員指出，為解決這個問題，《遺產及贈與稅法》第30條特別規定，繼承人想動用遺產來抵繳遺產稅時，可以按多數決方式提出申請。

多數決的條件又分為二種，官員表示，第一種是以人數過半為基準，但每個人的應繼分合計也要過半。舉最常見的案例來看，假設黃小姐過世，遺產稅高達250萬元，要由配偶、二名子女來繼承，這三個人的應繼分各占三分之一；倘如想申請以黃小姐的遺產存款來抵繳，只要她配偶、其中一名子女二人提出申請，就滿足「繼承人數過半、應繼分合計也過半」的要件。

第二種情況，是繼承人數未過半，但持有應繼分合計超過三分之二，也符合稅法多數決要件。官員指出，這種適用的繼承情形比較特別，譬如說死者膝下無子嗣，但是有許多兄弟姐妹的情況。

官員表示，假設一位徐先生過世，太太健在，但兩人卻無子女，徐先生另有五名兄弟姐妹的情況，依據《民法》1144條規定計算，太太單獨持有50%應繼分，五名兄弟姐妹只有各10%，太太可以找徐先生的二位手足幫忙提出申請，雖然在繼承人間人數未過半，但應繼分合計達到70%，超過三分之二，也可以順利以多數決申請抵繳，避免未來溝通耗時、逾期繳稅，被加罰滯納金、滯納利息的問題。

遺產稅 稅款

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