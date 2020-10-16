綜所稅退稅憑單過期 得展延
最近繼承土地，但錯過今年地價稅優惠申請期的家庭注意，桃園市政府地方稅務局表示，針對自用住宅地價稅優惠，如果是因為繼承房屋而必須重新申請，即便超過期限申請，還是來得及在今年適用優惠。
今年地價稅即將於11月開徵，官員表示，各類地價稅優惠，依法必須在9月22日（地價稅開徵前40日）之前提出申請，否則今年就無法享用優惠措施；不過最近接獲民眾王小姐詢問，她父親今年過世，繼承到原本父親所居的住宅及其基地，這塊地原本就是按自用住宅用地優惠課稅，但是她在繼承後工作繁亡，錯過了9月22日地價稅申請期限，是否還有補救機會？
官員指出，一般來說，只有在9月22日前提出申請的土地，當年度才可適用自用住宅用地優惠，大部分的逾期申請者，都只能從申請後的隔年，才能適用地價稅適用。
不過王小姐的案子比較特別，官員說，她今年繼承到的土地，過去就已經申請過地價稅優惠，原則上這類案件可以不必新申請，不過因為王小姐是繼承取得，土地本身的戶籍登記、用途等要件，符合相關要件，即便過了申請期限，還是可以補辦當年度地價稅優惠。
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