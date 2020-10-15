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海外資金回流趨弱 近一個月僅3億元

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

財政部今（15）日公布境外資金匯回最近數字，由於境外資金專法首年優惠已結束，反映在資金回流數字上，近一個月以來，僅有3億元海外資金申請匯回，達到專法上路以來，單月最低水準。

《境外資金匯回管理運用及課稅條例》於去年8月15日施行，供海外台商以優惠稅率匯回資金，施行第一年內匯回資金，只要扣繳8％所得稅，一年內就吸引了高達2,166億元海外資金回台。

然而從今年8月15日開始，匯回資金扣繳稅率上調至10%，資金回台表現明顯下滑。今年8月15日至9月14日期間，還有新增87億元海外資金申請回台；然而近一個月以來，從9月15日至10月14日間，申請回台總金額卻只有僅僅3億元，成為專法上路以來，申請匯回金額最少的一個月。

相較之下，在專法施行第一年，從今年2月中旬至7月間，每個月匯回資金平均達百億元以上，7月15日至8月14日間，單月更有高達882億元海外資金湧入，前後表現差異極大。

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