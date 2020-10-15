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補報營所稅要快 滯報通知下旬起陸續寄出
還沒有申報營利事業所得稅的，補報要快。台北國稅局預定10月下旬到11月初陸續寄發的滯報通知書，一收到通知書，納稅人就要罰錢了。限期內補申報者要繳滯報金，最低1,500元；限期內未申報者要繳怠報金，最低4,500元。
台北國稅局官員說，在滯報通知書寄發前補辦申報，免繳滯報金或怠報金。
去年台北國稅局寄出2,285件，隨著營利事業增加，官員說，每年的寄發件數都會較前一年多一些，今年應該也不例外，要寄發的案件目前已發給各稽徵所和分局複核，統計清冊待下周才會出爐。
官員指出，各國稅局的作業大致相同，11月到12月是營所稅滯報通知書寄發的時間。
官員指出，營所稅沒有免申報的規定，即便應繳稅額為零，也要申報。所以，所得稅法第108條會對沒有在限期內申報予以處罰，滯報金和怠報金是種行為罰，因為是行為罰，處罰金額不致太高，但也設有下限，亦即一定要罰。
接到滯報通知書之日起15日內補辦申報者，收稅額10%的滯報金，最高3萬元，最低1,500元。收到通知書還不來補報者，國稅局就掌握的課稅資料，核定其應納稅額，並按稅額的20%收怠報金，最高9萬元，最低4,500元。
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