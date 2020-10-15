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合夥僅剩一人 須註銷原登記

經濟日報 / 記者程士華／台北報導

商號合夥人之間拆夥後，導致合夥人僅剩一人的情況，高雄國稅局表示，留下的負責人應註銷原有的合夥組織登記，如果未來仍有意願繼承經營，就要改以獨資商號設立登記。

商場變化莫測，過去共同打拚的合夥人，也可能因為理念不合、另有規畫等可能性而拆夥，官員表示，所謂的合夥組織，無論是成立或是存續，都需要有二人以上的合夥人，因此無論是合夥人退夥，或負責人將原本的出資額轉讓出去，因而導致合夥人只剩一人時，合夥組織就不再滿足存續要件。

官員表示，只剩一人的合夥組織，並不會就地變成獨資組織，而必須先歷經解散過程，辦理註銷登記，而且依據《所得稅法》第75條規定，還要再辦理當年度所得的決算申報，以及留存資產等清算申報。至於合夥組織解散後，如果留下的合夥人仍希望繼承經營，官員表示，這位原合夥人就要以獨資組織的模式，重新成立一間新的營利事業，並另外申請設立登記。

官員表示，一般合夥組織僅變更負責人或合夥人，而沒有造成讓營利事業主體解散、廢止或轉讓等情況，可以不必辦理當期決算及清算申報。

所得稅 國稅局

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