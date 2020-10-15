快訊

日本「最無魅力」之戰：擺脫墊底卻惆悵的茨城縣？

川普最小兒子拜倫也曾確診新冠肺炎 現已復原

單一繼承獨資商號 免營業稅

經濟日報 / 記者程士華／台北報導

事業易主過程中，可能會有營業稅等的必要支出，不過若是在老闆死後，由家族成員繼承家業的情況下，高雄國稅局表示，若符合「獨資商號」、「單一繼承」二項要件的案件，可以免課營業稅。官員表示，一般獨資組織轉讓，或是變更獨資負責人時，原負責人必須將轉讓前原有的存貨，以及店面、設備等固定資產，移轉給新組織或新負責人，根據《加值型及非加值型營業稅法》規定，必須視為銷售貨物，原負責人要開立統一發票、收取營業稅款，並依法報繳。

不過特別針對繼承家業的情況，官員指出，如果獨資商號的原資本主過世，繼承人有意願繼續經營，其實在符合特定條件的情況下，可以免視為銷售貨物，也就不必課徵營業稅。

要排除適用課稅規定，首先要看營業人的性質，官員表示，只有獨資商號才符合本項規定。如果家人留下的事業，是與他人共同經營的合夥組織，或是像公司這種具有法人地位的組織，繼承人不會直接繼承到商號財產，而是繼承出資額或是股份等，都和獨資商號易主的模式不同。

其次則是看繼承過程，官員表示，已故的被繼承人，必須是獨資商號的資本主，而繼承商號的對象，也要是合法的繼承人。符合以上要件，而繼承人有意繼續經營的情況，將負責人變更為繼承人，以及一併變更商號名稱時，轉移餘存存貨及固定資產的過程，才可免課徵營業稅。

官員表示，在複數繼承人的情況下，獨資商號也只能由其中一位繼承、變更為負責人，至於是哪一位繼承家業，就要由家族內部自行協商。

另外，開發票及報繳營業稅的議題，只存在於經營規模較大、月銷售額達20萬元以上，經核定開發票的獨資營業人，官員表示，如果是未開發票的小規模獨資商號，其實在變更負責人的過程中，不會有營業稅的問題。

營業稅 稅款 統一發票

延伸閱讀

OECD發布虛擬貨幣稅務報告 多數視為資產課稅

1,070億 前九月證交稅創高

藝品拍賣 按落槌價就源扣繳

餅乾界LV欠稅被查封 老闆暴走

相關新聞

單一繼承獨資商號 免營業稅

事業易主過程中，可能會有營業稅等的必要支出，不過若是在老闆死後，由家族成員繼承家業的情況下，高雄國稅局表示，若符合「獨資...

合夥僅剩一人 須註銷原登記

商號合夥人之間拆夥後，導致合夥人僅剩一人的情況，高雄國稅局表示，留下的負責人應註銷原有的合夥組織登記，如果未來仍有意願繼...

年底嫁娶 最多2,160萬免稅

有錢沒錢討個老婆好過年，年底是結婚旺季，高雄國稅局表示，如果子女婚期近了，家長們在準備嫁妝時，可以考慮運用跨年度贈與，雙...

虛擬幣 納入金融資產申報

針對虛擬貨幣課稅議題，各國政府紛紛祭出奇招，資誠聯合會計師事務所昨（14）日表示，台灣將部分虛擬貨幣視為證券課稅的模式，...

新婚夫妻結婚 父母巧贈與2,160萬元免課稅

疫情後結婚潮湧現，不少人規劃在農曆年前嫁娶，財政部高雄國稅局表示，近期常接獲做父母的詢問，如果在子女結婚時贈與現金或房地...

1,070億 前九月證交稅創高

股市、房市雙頭熱挹注稅收，財政部昨（13）日公布今年前九月稅收1兆8,351億元，年減1.8%，仍以證交稅表現最強勁，在...

房市熱 前九月土增稅衝12年高點

房市買氣強強滾帶動土增稅成長，9月土增稅房地交易徵起件數劇增五成，實徵淨額106億元，是2016年房地合一稅上路以來單月...

賣多次繼承屋 認清新舊稅制

繼承取得的房屋，再出售時有機會放寬適用舊制課稅規定，但歷經多次繼承的房屋就不一樣了，南區國稅局表示，無論過去轉手繼承幾次...

未婚身故 家人三月內代報稅

針對年度中不幸身故的個人，台北國稅局表示，當年度留下的綜合所得稅申報義務，依據婚姻狀態不同，申報時限也不同，如果是已婚者...

高資產族 當心公益捐贈潛在風險

個人公益捐贈原則上免課贈與稅，但是並非所有捐贈對象都符合節稅標準，中區國稅局表示，建議無論是現金或實物捐贈，捐贈人都要先...

公益捐贈節稅 留意二要點

公益捐贈可享節稅，但個人、企業捐款抵稅規定不同，會計師分析應於捐款前留意的二大重點，首先，在抵稅額度上限部分，個人的抵稅...

客戶名單資產無法攤銷 企併法修正案解決了

經濟部10月7日預告《企業併購法》修正草案，資誠聯合會計師事務所表示，過去企業併購取得未登記的技術或客戶名單，在稅務上無...

熱門新聞

銀行作業「出包」中油薪資遲到 員工哀鴻遍野

力麗連中三元 奪蘋果iPhone 12充電線覆材大單

新婚夫妻結婚 父母巧贈與2,160萬元免課稅

Gogoro驚爆離職工程師竊密 公司回應了

史上首次10月減壓供水今啟動 每日23時至隔日5時實施

昆山廠員工返台確診？友達回應了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。