單一繼承獨資商號 免營業稅

事業易主過程中，可能會有營業稅等的必要支出，不過若是在老闆死後，由家族成員繼承家業的情況下，高雄國稅局表示，若符合「獨資商號」、「單一繼承」二項要件的案件，可以免課營業稅。官員表示，一般獨資組織轉讓，或是變更獨資負責人時，原負責人必須將轉讓前原有的存貨，以及店面、設備等固定資產，移轉給新組織或新負責人，根據《加值型及非加值型營業稅法》規定，必須視為銷售貨物，原負責人要開立統一發票、收取營業稅款，並依法報繳。

不過特別針對繼承家業的情況，官員指出，如果獨資商號的原資本主過世，繼承人有意願繼續經營，其實在符合特定條件的情況下，可以免視為銷售貨物，也就不必課徵營業稅。

要排除適用課稅規定，首先要看營業人的性質，官員表示，只有獨資商號才符合本項規定。如果家人留下的事業，是與他人共同經營的合夥組織，或是像公司這種具有法人地位的組織，繼承人不會直接繼承到商號財產，而是繼承出資額或是股份等，都和獨資商號易主的模式不同。

其次則是看繼承過程，官員表示，已故的被繼承人，必須是獨資商號的資本主，而繼承商號的對象，也要是合法的繼承人。符合以上要件，而繼承人有意繼續經營的情況，將負責人變更為繼承人，以及一併變更商號名稱時，轉移餘存存貨及固定資產的過程，才可免課徵營業稅。

官員表示，在複數繼承人的情況下，獨資商號也只能由其中一位繼承、變更為負責人，至於是哪一位繼承家業，就要由家族內部自行協商。

另外，開發票及報繳營業稅的議題，只存在於經營規模較大、月銷售額達20萬元以上，經核定開發票的獨資營業人，官員表示，如果是未開發票的小規模獨資商號，其實在變更負責人的過程中，不會有營業稅的問題。