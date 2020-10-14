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新婚夫妻結婚 父母巧贈與2,160萬元免課稅

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導
新婚夫妻結婚，兩個年度來自父母們的贈與，有2,160萬元免課徵贈與稅。 圖／ingimage
新婚夫妻結婚，兩個年度來自父母們的贈與，有2,160萬元免課徵贈與稅。 圖／ingimage

疫情後結婚潮湧現，不少人規劃在農曆年前嫁娶，財政部高雄國稅局表示，近期常接獲做父母的詢問，如果在子女結婚時贈與現金或房地，會被課贈與稅嗎？官員舉例解釋，新婚夫妻結婚，兩個年度來自父母們的贈與，有2,160萬元免課徵贈與稅。

高雄國稅局耐心一步步解釋，父母於子女婚嫁時，各自贈與子女總金額不超過100萬元，不計入贈與總額，也就是父母每年除每人的贈與稅免稅額220萬元外，於子女結婚前後，還可贈與結婚子女財物100萬元，免課贈與稅，此時選擇以跨年度規劃子女婚嫁贈與將會最節稅。

 舉例，洪先生的兒子將於110年2月結婚，若洪先生與洪太太在109年度没有其他贈與，可於該年底前各自贈與兒子220萬元不用課徵贈與稅，並於110年2月兒子結婚時，再分別贈與320萬元（婚嫁贈與100萬元＋一般贈與220萬元），夫妻兩人共可贈與兒子1,080萬元的財物，均無須繳納贈與稅。

如果女方的父母同樣也這樣做，女方也獲得父母贈與1,080萬元的財物。這對新婚夫妻結婚兩個年度來自父母們的贈與，有2,160萬元免課徵贈與稅。

 高雄國稅局進一步指出，婚嫁贈與時點之認定，只要在子女登記結婚前後六個月內，父母均可主張適用子女婚嫁財物免稅額，不計入贈與總額，於辦理贈與稅申報時，除應提供贈與契約書、贈與人及受贈人雙方身分證明文件，仍需檢附子女結婚登記的戶籍資料，以主張合法節稅。

結婚 贈與稅 免稅額

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