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1,070億 前九月證交稅創高

經濟日報 / 記者翁至威／台北報導

股市、房市雙頭熱挹注稅收，財政部昨（13）日公布今年前九月稅收1兆8,351億元，年減1.8%，仍以證交稅表現最強勁，在資金行情推波助瀾下，台股動能持續，前九月累計證交稅1,070億元，創歷史同期新高。

反映房市的土增稅累計稅收也創12年新高。此外營業稅、娛樂稅等稅收表現也不錯，反映景氣回穩跡象。

財政部昨公布9月稅收2,670億元，年增14.4%；前九月稅收1兆8,351億元，年減1.8%。累計前九月創同期新高的稅目包括證交稅、營業稅及牌照稅。

財政部統計處副處長陳玉豐表示，9月證交稅實徵淨額139億元，年增近一倍，且已是連續12個月正成長；累計前九月證交稅為1,070億元，年增65.6%，打破同期歷史紀錄。

展望接下來證交稅表現，陳玉豐表示，若從近四個月成交量觀察，日均成交值高點落在7月的2,884億元，8月、9月逐月下降，但都仍遠高於去年同期水準；以年增率來看，6、7月日均成交值都年增一倍以上，8月年增88%，9月年增65%，可看出成交量增幅已逐漸下降，後續還要再觀察。

至於營業稅，由於國內產銷活動成長，前九月稅收3,535億元，年增4%。陳玉豐表示，根據最新統計，8月零售業營業額成長8.2%，餐飲業成長2%，成長幅度有擴大趨勢，反映出政府振興方案帶動消費成長。

同樣反映景氣的娛樂稅，前九月稅收13億元，年減一成，不過單看9月則年增8.3%，是今年3月以來首次正成長，以高爾夫球、遊樂園等娛樂活動成長最多。

陳玉豐表示，今年營所稅、貨物稅較難達到預算目標，即使營業稅、證交稅表現不錯，也難以彌補這兩項稅目的缺口。

前九月營所稅達成率不到八成，原因在於上市櫃去年獲利衰退、未分配盈餘稅調降等，加上今年受疫情影響企業可免辦暫繳，影響較深。賦稅署表示，截至10月6日，收到暫繳稅款約1,570億元，較去年企業暫繳稅額2,216億元少了許多。

貨物稅則是因為大小客車、節能家電汰舊換新退稅政策，以及部分廠商申請延分期繳稅所致，今年要達標也有難度。

證交稅 營業稅

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