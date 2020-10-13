爺爺爸爸五年內相繼離世／爺遺產免稅 爸遺產稅案要再算一次

財政部台北國稅局表示，王爺爺107年死亡，王爸爸今年過世，依規定，被繼承人死亡前五年內繼承的財產不計入遺產總額，以免重複課稅。但這有前提，必須是有繳遺產稅的遺產。王爺爺的遺產稅案給了免稅證明，所以，王爸爸繼承王爺爺的財產要計入遺產總額繳遺產稅。

依遺產及贈與稅法第16條規定，被繼承人死亡前五年內，繼承之財產已納遺產稅者，不計入遺產總額，應以該項財產在被繼承人死亡前五年內，「已完納遺產稅者為限」。台北國稅局解釋，前述規定在避免同一筆財產因短時期內連續繼承而一再課徵遺產稅，加重納稅義務人之負擔。

相對的，台北國稅局指出，如果被繼承人死亡前五年內繼承之財產，原未繳納遺產稅，就沒有一再課徵遺產稅的問題，自應將該財產併入被繼承人遺產總額課稅。

王爺爺107年8月20日死亡，台北國稅局核定其遺產總額1,500餘萬元，遺產淨額為0元，應納遺產稅額0元，發給免稅證明，讓繼承人順利繼承過戶。

繼承人王爸爸109年1月23日死亡，其遺產中屬繼承自王爺爺的遺產，雖符合死亡前五年內繼承之財產，但因王爺爺遺產稅未達課徵標準（即應納遺產稅額0元），無法適用遺贈稅法第16條第10款規定，繼承自王爺爺的財產要申報在王爸爸的遺產總額課稅。

台北國稅局指出，如果王爸爸的繼承人申報錯了，填在「不計入遺產總額」的欄位，國稅局會調整到「遺產總額」的欄位，因為繼承人有申報，只是欄位錯了而已，不視為短漏報，只調整，不罰。