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狙擊手的末日？科技進步下 狙擊手的轉型未來式

主張不知道虧損也要申報房地合一稅 這招行不通

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

北區國稅局有位納稅義務人，107年8月6日出售移轉一處房地，該房地於105年5月5日買進。賣出後一直沒有申報房地合一稅，北區國稅局依規定罰他1,500元。這位納稅義務人申請復查，主張自己不知道虧損也要申報，被駁回，照罰。

依規定，於所有權移轉登記日之次日起算30日內要辦理個人房屋土地交易所得稅（房地合一稅）申報，不論賺錢或虧損。官員指出，立法目的在掌握交易價格，若有一環漏報，會影響後續房地合一稅的課徵。

此案的重點在於這位納稅人不服，申請復查。納稅人主張其不知虧本出售房地應申報，而稽徵機關未事先通知其辦理申報亦有瑕疵，逕予處罰實不合理。

北區國稅局復查決定，房地合一稅採自行申報制，依所得稅法第14條之5規定，個人有同法第14條之4之交易所得或損失，不論有無應納稅額，均應向稅捐稽徵機關辦理申報，這是納稅人的義務。

復查決定續指出，納稅人依法應申報而未申報，核有應注意、能注意而不注意之過失，尚難以稽徵機關未通知申報而卸免行政處罰之責。

雖然稅法繁雜，但主張不知稅法者通常難以說服稅捐稽關，裁罰表中認為這是過失，因為應注意、能注意而不注意。

房地合一 國稅局

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