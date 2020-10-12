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分離課稅 高稅率者受益

經濟日報 / 記者徐碧華／台北報導

文化部提出按落槌價1%計拍賣所得，適用稅率在12%以上者，大致都是受益者。

假設落槌價是1,000萬元，1%的拍賣所得稅是10萬元。現行方式是要併入綜合所得計稅，先要算出財產交易所得（拍賣所得），財政部為促進拍賣產業，早就發布解釋令，假設提示不出成本，准按6%設算所得。1,000萬元的6%是60萬元。

這60萬元要併入綜合所得課所得稅，稅負高低就看個人適用的稅率多少，假設適用稅率是12%，要繳7.2萬元的稅。如果適用稅率20%，要繳12萬元，已高出就源扣繳的10萬元。如果適用稅率是40%，要繳24萬元，高出更多。

適用綜所稅稅率越高，拍賣所得採分離課稅的獲益越大。不過，採分離課稅後，損失不能扣抵，如果拍賣結果不是賺而是賠了，這損失無法在所得稅中扣抵。

所得稅 分離課稅

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