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藝品拍賣 按落槌價就源扣繳

經濟日報 / 記者徐碧華／台北報導

藝術品拍賣產業的租稅優惠，財政部和文化部已大致商定，個人的拍賣所得採分離課稅，財政部官員說，分離課稅方式按落槌價就源扣繳，居住者和非居住者一體適用。分離課稅的稅率未定，還在磋商中。但拍賣免營業稅部分並不修訂，就按現行規定採個案申請。藝術品拍賣產業的租稅優惠，財政部和文化部已大致商定，個人的拍賣所得採分離課稅，財政部官員說，分離課稅方式按落槌價就源扣繳，居住者和非居住者一體適用。分離課稅的稅率未官員說，就源扣繳分離課稅是通案適用，不用申請，拍賣業者直接按落槌價就先把拍賣所得的所得稅扣繳下來。而拍賣要適用免徵營業稅，要提出申請，文化部和財政部等組會議個案審查，通過審查可以免徵，沒通過就要繳交5%的營業稅。

拍賣的租稅優惠訂在《文化藝術獎助及促進條例》，文化部在今年7月已預告修法。預告修法草案中並沒有落日條款，財政部官員說，要訂落日條款，「租稅優惠可能是五年或十年。」

官員說，拍賣所得採就源扣繳課稅簡單，租稅成本容易計算，而且境內人或境外人都一體適用。不管是香港人、大陸人、外國人，拿拍品來台灣拍賣，拍賣所得同樣按落槌價的固定稅率扣繳。拍賣業者是扣繳義務人，要擔起扣繳責任。

怎麼扣？文化部提出按落槌價的1%扣，官員指出，稅率部分仍有爭議，還未決定。

免繳營業稅這部分，立法委員日前質詢時曾要求出版業者免徵營業稅，是全體業者通案適用，不用申請直接適用，財政部長蘇建榮答詢時並沒有反對。但拍賣免營業稅，財政部並沒有同意通案適用。

現行的文化藝術獎助條例原本就有條款規定：經認可之文化藝術事業，得減免營業稅及娛樂稅。去年文化部修訂《文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅辦法》，擴大適用範圍，納入「拍賣」活動。

財政部官員說，拍賣的營業稅優惠就按現行規定辦理，於活動開始前一個月提出申請，跨部會會議審查通過才可適用。

拍賣營業稅是由消費者（買家）負擔，而拍賣業者是代徵人，假設落槌價是105萬元，國稅局官員指出，這落槌價是含稅價格，100萬元是拍賣業者拿到的拍賣價款，而5萬元是要交到國庫的。

營業稅 財政部 分離課稅

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