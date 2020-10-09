快訊

美國第二場總統辯論充滿變數…川普要延期 拜登不同意

陳主委沒辦法回答陳教授的問題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藝品拍賣 留意賣家身分

經濟日報 / 記者程士華／台北報導

進行藝術品拍賣交易時，須留意原始賣家是個人或營業人。台北國稅局表示，若原賣家為營業人，在拍賣成交後，原賣家須將發票開給拍賣商，而不是直接將發票開給真正的買家。

官員表示，無論是公司自行銷售古董及藝術品等資產，或是藝術家工作室、事務所銷售自產商品，這些單位很可能同時也是《加值型及非加值型營業稅法》當中所規範的營業人，那麼拍賣藝術品的過程中，就應當依法視為銷售貨物，開立統一發票並報繳營業稅。

拍賣過程中會有三個角色，包括原物主（賣家）、受委託的拍賣商，以及最後的買家，官員說，等物品拍定後，買家會付款給拍賣商，此時拍賣商依法應開發票給消費者；同時拍賣商還有義務，要通知原賣家交易已成立，並向原賣家索取統一發票。

舉例而言，假設今年甲公司舉辦古董及藝術品拍賣會，乙公司將收藏品委託甲公司拍賣，最後該收藏品由丙公司得標，含稅成交金額為63萬元。在此過程中，甲公司（拍賣商）收到丙公司（買家）的拍賣款後，應按成交價格開立銷售額60萬元、稅額3萬元（5％營業稅），總額63萬元的三聯式發票給該公司。

隨後，在甲公司收到貨款的三天內，還要再通知乙公司（原賣家），同樣開出一張銷售額60萬元、稅額3萬元的三聯式統一發票，交給甲公司申報營業稅進項。

官員表示，營業人委託拍賣，過程較為複雜，原賣家並不是直接開發票給買家，而是開發票給中間拍賣商，再由拍賣商開出同價格發票給消費者。

營業稅 統一發票 藝術家

延伸閱讀

雙A戰略引領 妹島和世打造上海藝術產業新地標

7-8月發票中獎清冊看這裡！花35元買麵包就中1000萬

小商家Q3營業稅將開徵 辦理扣減進項5日截止

藝術交易免稅？難吸引拍賣來台

相關新聞

補開發票未更正申報 照罰

營業人若因疏忽漏開統一發票，欲適用免罰標準，要留意補開發票後，還要主動更正漏開當期營業稅申報資料，中區國稅局指出，若補開...

藝品拍賣 留意賣家身分

進行藝術品拍賣交易時，須留意原始賣家是個人或營業人。台北國稅局表示，若原賣家為營業人，在拍賣成交後，原賣家須將發票開給拍...

代扣稅款 十日內上繳國庫

國內企業邀請外商來台參展時，參展過程給付相關款項，還須留意扣繳稅的規定，高雄國稅局指出，國內企業作為扣繳義務人，應於代扣...

外商來台參展 享退稅優惠

台灣本土疫情緩和，經濟活動也逐漸回到軌道上，北區國稅局表示，在台灣沒有固定營業場所的外商，有意來台參與展覽活動、評估設點...

稅稅唸學堂／小鬼遺產引熱議 其實房貸可在這兩稅中列扣

藝人小鬼的遺產議題引發一陣討論。國稅局官員說，房貸在遺產稅中屬「未償債務」，可作為減項。而且財政部不久前發布了解釋令，繼承時的房貸亦可作為房地合一稅的減項。

開曼移出黑名單…當地台商未符要求 仍有罰則

開曼群島雖從歐盟稅務黑名單中除名，但當地台商公司仍要滿足經濟實質法規要求，安侯建業聯合會計師事務所昨（7）日表示，包括未...

併購租稅優惠 將擴大適用

各界千呼萬喚終於出爐，經濟部昨（7）日正式預告《企業併購法》部分條文修正草案，針對一、保障股東權益，二、放寬非對稱合併適...

開曼移出歐盟稅務黑名單

台商愛用海外免稅天堂開曼群島，透過實行稅制改革後，歐盟理事會本周決議，將開曼群島排除稅務黑名單，資誠聯合會計師事務所昨（...

開曼脫離歐盟稅務黑名單 台商常用免稅天堂仍在列

歐盟理事會6日決議將安哥拉（Anguilla）和巴貝多（Barbados）加入歐盟稅務黑名單（EU list of no...

出售陸無國土證土地 有眉角

中國大陸土地是屬於國有的，沒有土地所有權，只有土地使用權。而土地使用權依性質可分為國有土地使用權及農村集體土地使用權；國...

大樓車位自用 免房屋稅

針對一般社區大樓所附設的地下室停車場，台中市政府地方稅務局表示，和對外收費停車場不同，在未以任何型式收費的前提下，房屋稅...

經營停車場 享低稅優惠

為緩解都市地區停車需求，業者經營平面及立體停車場，地價稅、房屋稅皆可享租稅優惠，不僅在地價稅方面比照最低級距，房屋稅也不...

熱門新聞

台灣下個可望飛躍大成長的契機 謝金河看好這個產業

台灣半導體前20大公司薪資排行曝光 台積電只排第六

蔡明忠國慶低調嫁女兒 長女蔡承穎嫁韓國人

郭台銘赴美見川普？ 幕僚這樣說

家長注意！買郵局保險戰爭傷亡不理賠 立委批一國兩制

產金分離為何卜蜂不行、寶佳可以？ 金管會回應了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。