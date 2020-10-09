藝品拍賣 留意賣家身分

進行藝術品拍賣交易時，須留意原始賣家是個人或營業人。台北國稅局表示，若原賣家為營業人，在拍賣成交後，原賣家須將發票開給拍賣商，而不是直接將發票開給真正的買家。

官員表示，無論是公司自行銷售古董及藝術品等資產，或是藝術家工作室、事務所銷售自產商品，這些單位很可能同時也是《加值型及非加值型營業稅法》當中所規範的營業人，那麼拍賣藝術品的過程中，就應當依法視為銷售貨物，開立統一發票並報繳營業稅。

拍賣過程中會有三個角色，包括原物主（賣家）、受委託的拍賣商，以及最後的買家，官員說，等物品拍定後，買家會付款給拍賣商，此時拍賣商依法應開發票給消費者；同時拍賣商還有義務，要通知原賣家交易已成立，並向原賣家索取統一發票。

舉例而言，假設今年甲公司舉辦古董及藝術品拍賣會，乙公司將收藏品委託甲公司拍賣，最後該收藏品由丙公司得標，含稅成交金額為63萬元。在此過程中，甲公司（拍賣商）收到丙公司（買家）的拍賣款後，應按成交價格開立銷售額60萬元、稅額3萬元（5％營業稅），總額63萬元的三聯式發票給該公司。

隨後，在甲公司收到貨款的三天內，還要再通知乙公司（原賣家），同樣開出一張銷售額60萬元、稅額3萬元的三聯式統一發票，交給甲公司申報營業稅進項。

官員表示，營業人委託拍賣，過程較為複雜，原賣家並不是直接開發票給買家，而是開發票給中間拍賣商，再由拍賣商開出同價格發票給消費者。