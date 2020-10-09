補開發票未更正申報 照罰

營業人若因疏忽漏開統一發票，欲適用免罰標準，要留意補開發票後，還要主動更正漏開當期營業稅申報資料，中區國稅局指出，若補開發票後未更正申報，仍可能會依法挨罰。

官員表示，今年查核營業稅時發現，某公司在去年1月出售動產設備，出售當時未依《加值型及非加值型營業稅法》規定開立統一發票給買方，可能是出於一時疏忽，後來發現這間公司主動在去年3月補開發票，最後卻還是因漏稅而挨罰。

明明就已補開發票了，為何仍會挨罰？官員指出，這個賣家補開發票時，當年1-2月期營業稅已經申報完成，且賣家補開發票後，也沒有主動向國稅局更正原本的營業稅申報內容，因此對國稅局而言，就不符合免罰標準。官員說，要主張免罰條款，除要補繳所漏稅款，還要依當年度利率標準，加計利息繳納。