州巧擬實施庫藏股買回1,500張 並匯回海外盈餘

州巧科技（3543）今（8）日召開重大訊息說明會，董事長決議將自第4季起啟動海外子公司盈餘匯回，並依國際會計準則估計估列所得稅費用約4.5億元，對於公司營運及股利並無影響。

州巧今天董事會同時決議通過庫藏股買回議案，擬從市場上買回1,500張股票，區間價格15.96元至29.58元、預計買回期間10月12日至12月11日。

新型肺炎衝擊全球經濟，美中貿易摩擦，國際情勢至2020下半年度仍持續處於嚴峻狀態，州巧表示，今天董事會決議於第4季起，啟動海外子公司盈餘匯回，以提高台灣母公司之資金水位、規劃未來投資布局暨響應政府資金回台政策。

州巧同時依循國際會計準則(IAS)第12號公報於2020年第3季財務報表估計認列子公司累積投資收益相關所產生的所得稅費用約4.5億元。

州巧2020年上半年合併財務報表股本9億元，現金達20億元，現金部位充足，同時股本溢價之資本公積達17億元，據此2021年預計維持穩定之股利政策。故經評估對整體之營運面及股利政策並無重大影響。

為增進未來資金運用的彈性，所匯回資金將用在州巧科技未來策略展望上，如考量未來開發新事業、南向布局、及配合光電客戶返台等商機，此外中國大陸子公司未來銷售將以大陸地區之內銷為主。

州巧未來將持續強化集團營運競爭力，因應全球快速變化的經濟環境，本公司將資源整合集中在台灣以利資源能快速運用，始能做出最快速的戰略布局。