快訊

諾貝爾文學獎揭曉 美國詩人葛綠珂獲桂冠

州巧擬實施庫藏股買回1,500張 並匯回海外盈餘

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

州巧科技（3543）今（8）日召開重大訊息說明會，董事長決議將自第4季起啟動海外子公司盈餘匯回，並依國際會計準則估計估列所得稅費用約4.5億元，對於公司營運及股利並無影響。

州巧今天董事會同時決議通過庫藏股買回議案，擬從市場上買回1,500張股票，區間價格15.96元至29.58元、預計買回期間10月12日至12月11日。

新型肺炎衝擊全球經濟，美中貿易摩擦，國際情勢至2020下半年度仍持續處於嚴峻狀態，州巧表示，今天董事會決議於第4季起，啟動海外子公司盈餘匯回，以提高台灣母公司之資金水位、規劃未來投資布局暨響應政府資金回台政策。

州巧同時依循國際會計準則(IAS)第12號公報於2020年第3季財務報表估計認列子公司累積投資收益相關所產生的所得稅費用約4.5億元。

州巧2020年上半年合併財務報表股本9億元，現金達20億元，現金部位充足，同時股本溢價之資本公積達17億元，據此2021年預計維持穩定之股利政策。故經評估對整體之營運面及股利政策並無重大影響。

為增進未來資金運用的彈性，所匯回資金將用在州巧科技未來策略展望上，如考量未來開發新事業、南向布局、及配合光電客戶返台等商機，此外中國大陸子公司未來銷售將以大陸地區之內銷為主。

州巧未來將持續強化集團營運競爭力，因應全球快速變化的經濟環境，本公司將資源整合集中在台灣以利資源能快速運用，始能做出最快速的戰略布局。

股利 所得稅

延伸閱讀

房地合一後 重估、處分房地 之稅負會計處理

家登9月業績回溫 Q4挑戰新高

群創認股取代調薪惹爭議 公司：為增加員工報酬

Fed延長對大銀行派息和庫藏股設限 再多3個月至今年底

相關新聞

台積電9月營收1,275.85億、月增3.8% 再創歷史新高

台積電（2330）今(8)日公告9月合併營收1,275.85億元，月增3.8%，年增24.9%，再創歷史新高；累計前九月...

第一支5G iPhone要來了！投資專家看好9檔蘋概股 到底誰最吃甜又吃香？

9月中的蘋果發表會上獨缺iPhone，身為蘋果陣營的王牌，遲了1個月後，終於準備登場。蘋果供應鏈即將啟動，第1支5G iPhone在投資專家眼中，哪一段受惠最大、最香甜？

聯家軍二大龍頭仙人指路 哪些個股將出現黃金買點？

選前美國紓困法案過關機會不高，壓縮美股10月反彈空間，不過估計11月選後不管川普、拜登誰當選，紓困案都會通過。美股9月修正、10月打底、11月上漲，主旋律還是低利率及紓困振興政策。

大同股臨會前傳雙方「和解共治」 公司：無法評論

大同（2371）即將在10月21日舉行股東臨時會，市場派與公司派交鋒成焦點，有媒體報導雙方達成協議將採「共治」方式，由市...

外資連七買 台積電450元開盤、上漲7元

台積電（2330）預計今（8）日收盤後公告9月營收，在蘋果新品發表會前，亞系外資調高台積電目標價至600元，統計外資已連...

聯電ADR狂飆、外資大買 開盤衝上30元

聯電（2303）ADR周三收漲7.39%，以5.23美元作收，外資昨(７)日買超60,960張，投信更是連續買超，外資目...

記憶體看跌 台廠有壓

科技市調機構集邦科技（TrendForce）旗下半導體研究處昨（7）日發布最新報告示警，第4季記憶體產業（包含DRAM與...

佳世達營收 連二月創高

佳世達（2352）昨（7）日公布9月合併營收197.26億元，連兩月創新高，月增12.1%、年成長 29.5%。累計前三...

立積9月營收增9% 看旺本季

華為禁令掃貨大單加持，WiFi射頻元件立積（4968）公布9月合併營收6.04億元，月增9.5%，連五個月改寫新高。

三星印度銷售火 台鏈樂

受惠中印邊界衝突，南韓媒體報導，三星智慧手機在印度銷量持續成長，6月起奪回睽違三年的當地銷售冠軍寶座，並已連續三個月超過...

玉晶光營收 連五月成長

光學鏡頭廠玉晶光（3406）昨（7）日公布9月營收18.6億元，月增4.7%，連五月成長，為一年來高點。

微星技嘉推新品 業績補

微星（2377）推出新一代電競曲面顯示器，技嘉則推出新款電競筆電，品牌廠在第4季推出新產品搶旺季遊戲商機，加上主機板與顯...

熱門新聞

就靠1支股累積1.37億身價 「董仔」竟大學剛畢業

外資加持 聯電爆量攻上30元關卡

外資挺晶圓雙雄 台積電目標價喊600元、聯電45元

台股只有台積電可以投資？ 黃天牧這樣說

興富發好旺 成長二倍

外資挺！聯電逼近這價位 市值拚4,000億元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。