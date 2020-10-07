好旺！9月出口307.1億美元 歷年單月次高
財政部今（7）日下午公布9月出口規模為307.1億美元，創下歷年單月次高，年增率為9.4%。這也是繼今年8月出口後，史上第二次單月出口規模突破300億美元。同時，第3季出口900.8億美元，也創下歷年單季最高，較上年同季增6%。
財政部表示，受華為禁令效應、陸商提前拉貨效應持續挹注，遠距商機及新興科技應用需求力道不減，加以消費性電子新品相繼推出，9月出口達307.1億美元的歷年單月次高，較上年同月增9.4%。
進口方面，9月進口235.8億美元，年減5.4%；第3季進口711.1億美元，較上年同季減1.5%。
財政部指出，9月進口主要是受國際原油行情仍處相對低點、廠商備料步調不一，與資本設備基數偏高等影響，年減5.4%。
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