開曼脫離歐盟稅務黑名單 台商常用免稅天堂仍在列

歐盟理事會6日決議將安哥拉(Anguilla)和巴貝多(Barbados)加入歐盟稅務黑名單(EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes)。另一方面,在通過必要的改革以改善其稅制政策架構之後,開曼群島(Cayman Islands)和阿曼(Oman)從黑名單中排除。

資誠聯合會計師事務所全球稅務服務會計師曾博昇說明,然開曼成功脫離黑名單,但是台商經常使用的免稅天堂地區如薩摩亞、賽席爾或巴貝多仍列在歐盟黑名單內。

曾博昇指出,開曼經過積極與歐盟的協商,成功脫離黑名單,相關的經濟實質法規及細則均已完成立法,開曼公司必須充分遵循經濟實質法規,以免受到當地主管機關懲罰,以及影響到公司配合當地法令(Good Standing)的狀態,甚至可能導致公司無法取得Certificate of Incumbency而影響到OBU銀行帳戶的安全性。

若開曼公司除了控股活動之外有其他類型活動,例如轉單或融資,則必須立即進行調整,思考將開曼公司的活動單純化,並確實遵守開曼經濟實質法規的申報要求。

歐盟稅務黑名單主要審查面向包括:是否與歐盟就稅收治理進行建設性對話,是否履行其承諾以實施改革以遵守一套有關稅收透明度,稅收合理性及實施稅基侵蝕和利潤轉移計劃(BEPS)的國際標準。

安哥拉和巴貝多日前被「稅務透明與資訊交換全球論壇」(Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes)所發布的評鑑報告被降級至 「不符合(non-compliant)」和「部分符合(partially-compliant)」。因此,歐盟理事會將其納入歐盟稅務黑名單。

開曼群島在2020年9月對其集合投資基金(collective investment vehicles)法規框架進行了新的改革後得到歐盟認可,如預期地從歐盟黑名單中刪除。

此外,阿曼則批准了經合組織OECD《稅收事項行政互助公約》(Mutual Administrative Assistance in Tax Matters),正式立法實踐資訊自動交換,並採取了所有必要步驟以啟動與歐盟所有國家的資訊交換關係後,被認為遵守了所有承諾。

在此更新後,以下司法管轄區仍留在歐盟稅務黑名單中:美屬薩摩亞(American Samoa)、安哥拉(Anguilla)、巴貝多(Barbados)、斐濟(Fiji)、關島(Guam)、帛琉(Palau),巴拿馬(Panama)、薩摩亞(Samoa)、塞席爾(Seychelles)、特立尼達(Trinidad)和多巴哥(Tobago)、美屬維京群島(US Virgin Islands)和瓦努阿圖(Vanuatu)。