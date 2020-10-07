開曼脫離歐盟稅務黑名單 台商常用免稅天堂仍在列

歐盟理事會6日決議將安哥拉（Anguilla）和巴貝多（Barbados）加入歐盟稅務黑名單（EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes）。另一方面，在通過必要的改革以改善其稅制政策架構之後，開曼群島（Cayman Islands）和阿曼（Oman）從黑名單中排除。

資誠聯合會計師事務所全球稅務服務會計師曾博昇說明，然開曼成功脫離黑名單，但是台商經常使用的免稅天堂地區如薩摩亞、賽席爾或巴貝多仍列在歐盟黑名單內。

曾博昇指出，開曼經過積極與歐盟的協商，成功脫離黑名單，相關的經濟實質法規及細則均已完成立法，開曼公司必須充分遵循經濟實質法規，以免受到當地主管機關懲罰，以及影響到公司配合當地法令（Good Standing）的狀態，甚至可能導致公司無法取得Certificate of Incumbency而影響到OBU銀行帳戶的安全性。

若開曼公司除了控股活動之外有其他類型活動，例如轉單或融資，則必須立即進行調整，思考將開曼公司的活動單純化，並確實遵守開曼經濟實質法規的申報要求。

歐盟稅務黑名單主要審查面向包括：是否與歐盟就稅收治理進行建設性對話，是否履行其承諾以實施改革以遵守一套有關稅收透明度，稅收合理性及實施稅基侵蝕和利潤轉移計劃（BEPS）的國際標準。

安哥拉和巴貝多日前被「稅務透明與資訊交換全球論壇」（Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes）所發布的評鑑報告被降級至 「不符合（non-compliant）」和「部分符合（partially-compliant）」。因此，歐盟理事會將其納入歐盟稅務黑名單。

開曼群島在2020年9月對其集合投資基金（collective investment vehicles）法規框架進行了新的改革後得到歐盟認可，如預期地從歐盟黑名單中刪除。

此外，阿曼則批准了經合組織OECD《稅收事項行政互助公約》（Mutual Administrative Assistance in Tax Matters），正式立法實踐資訊自動交換，並採取了所有必要步驟以啟動與歐盟所有國家的資訊交換關係後，被認為遵守了所有承諾。

在此更新後，以下司法管轄區仍留在歐盟稅務黑名單中：美屬薩摩亞（American Samoa）、安哥拉（Anguilla）、巴貝多（Barbados）、斐濟（Fiji）、關島（Guam）、帛琉（Palau），巴拿馬（Panama）、薩摩亞（Samoa）、塞席爾（Seychelles）、特立尼達（Trinidad）和多巴哥（Tobago）、美屬維京群島（US Virgin Islands）和瓦努阿圖（Vanuatu）。