出售陸無國土證土地 有眉角

經濟日報 / 林順興

中國大陸土地是屬於國有的，沒有土地所有權，只有土地使用權。而土地使用權依性質可分為國有土地使用權及農村集體土地使用權；國有土地使用權又可分為劃撥土地及出讓土地，真正可以進行土地自由轉讓的就只有出讓性質的國有土地使用權。

早期到大陸的台商，因為對大陸土地政策不瞭解，加上地方為能加速招商引資，提供的地塊許多都是屬於當地村委的集體土地用地，在集體土地用地無法直接轉讓的情況下，台商為能儘速投產，只能變相的以50年的長期租賃方式與村委簽訂土地使用合同。

而取得這種沒有國土證的土地，在其上所興建的廠房也無法取得房產證。

這類的歷史遺留問題，長期而言對企業都是不可預測的風險，例如合同到期被村委回收、土地廠房被徵收的權益可能無法保障、另外大陸《合同法》第214條也規定「租賃期限不得超過二十年。超過二十年的，超過部分無效」。

但是否因此無國土證的土地就沒有出售價值？其實並不然。事實上，凱博團隊已經協助許多台商出售他們沒有國土證的土地，收購對象往往都是有地緣關係的大陸人士或企業。

收購的方式，一般是採用股權轉讓，如此可以不用牽涉重新簽訂土地使用合同，可避免不必要的問題，同時出售土地的價款也可名正言順的匯出境外。

當然價格上會按低於當地有國土證的地塊，不過還是會有一定的行情。

專業團隊近幾年在大陸台商土地廠房採用股權交易方面已累積大量經驗且建立當地合作資源協助客戶尋找買方，如果台商有大陸土地買賣問題，可找相關專家尋求解決方案。（作者是凱博聯合會計師事務所區域總監）

台商

延伸閱讀

執行署今全國聯合拍賣 不動產得款1億多

兩岸非要對衝？ 蘇貞昌：做萬全準備才不會被覬覦併吞

清景麟、襄揚、豐鉅三建商20億聯貸案 今授信簽約

彰化輔導汙染農地種電 環團：20年後還能種植嗎？

相關新聞

出售陸無國土證土地 有眉角

中國大陸土地是屬於國有的，沒有土地所有權，只有土地使用權。而土地使用權依性質可分為國有土地使用權及農村集體土地使用權；國...

大樓車位自用 免房屋稅

針對一般社區大樓所附設的地下室停車場，台中市政府地方稅務局表示，和對外收費停車場不同，在未以任何型式收費的前提下，房屋稅...

經營停車場 享低稅優惠

為緩解都市地區停車需求，業者經營平面及立體停車場，地價稅、房屋稅皆可享租稅優惠，不僅在地價稅方面比照最低級距，房屋稅也不...

稅稅唸學堂／出售部分受贈農地 贈與稅怎麼算？

張先生今年初將名下的一大塊農地贈與給兒子和女兒，兩人各持分二分之一。張先生取得農地農用的證明，國稅局核定列為不計入贈與總額，張先生不必繳贈與稅，但農地列管五年。列管還不到一年，兒子急需用錢，要賣掉其農地持分，張先生怎麼辦？這是南區國稅局碰到的實際案例。

發票大獎張數 創新高

財政部賦稅署昨（5）日下午公布7-8月期統一發票中獎清冊，1,000萬元特別獎中獎張數共22張，200萬元特獎共21張，...

公益信託立法 財政部取經日本

為了供修法參考，財政部2018年曾委外研究各國公益信託稅制問題，其中以日本而言，是針對公益信託進行分類，根據公益信託是否...

公益信託避稅 將修法防堵

富人藉公益信託「左手換右手」避稅問題屢遭外界質疑，法務部擬修正信託法強化監管，不過進度牛步，目前草案送至行政院，仍待跨部...

入境攜帶菸品超量 罰鍰加倍

為遏止入境旅客違規攜帶超量菸酒，財政部國庫署昨（5）日宣布，將提高超量攜帶捲菸裁罰基準，從現行每條裁罰500元，加倍為每...

新聞中的法律／數位發展催速 兩問題待解

內政部欲推行新版數位身分證，然而資訊安全相關爭議頻傳，其實包括政府各類公共服務，甚至是本土金融科技能否順利發展，都關係到...

營所稅暫繳稅額 蒸發768億元

今年度營利事業所得稅暫繳申報已於9月30日截止，受到新冠肺炎疫情影響，財政部首度提供符合一定條件的企業可免辦暫繳，統計至...

小商家Q3營業稅將開徵 辦理扣減進項5日截止

今年第3季查定課徵營業稅將於11月開徵，財政部南區國稅局提醒，查定課徵營業人若要辦理今年7月至9月進項憑證來扣減查定稅額...

贈與不動產相關稅負由誰繳 贈與稅大不同

民眾若想把自家的祖厝贈與小孩，因移轉產生巨額的增值稅和契稅由誰繳，贈與稅額計算是否不同？財政部高雄國稅局官員表示，不動產...

熱門新聞

台積電上班「輪班到死」？同業點破：程度等於看到的上班文化

新台幣幣攻破楊金龍防線 收盤見28字頭、創九年新高

傳沃旭砍單風電本土化恐瓦解？經濟部政次：只是生產瑕疵

獨家／觀光發展基金將見底 21年來首度舉債

新iPhone要來了！蘋果13日舉行線上新品發表會

胡亦嘉遭解職後 街口金科宣布退出街口投信董事會

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。