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贈與不動產相關稅負由誰繳 贈與稅大不同

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導

民眾若想把自家的祖厝贈與小孩，因移轉產生巨額的增值稅和契稅由誰繳，贈與稅額計算是否不同？財政部高雄國稅局官員表示，不動產因贈與移轉產生的土地增值稅及契稅，依法應由受贈人繳納，若由贈與人代為繳納，視同為他人承擔債務，應以贈與論，須併入贈與總額課稅。

官員舉例說，若是父親贈與房地給兒子，贈與土地公告現值1000萬元，房屋評定現值200萬元，經核定應繳納土地增值稅200萬元及契稅12萬元（共212萬元），若該稅捐由兒子（受贈人）繳納，則父親贈與申報時提出兒子繳納稅捐收據及自有資金來源證明，可自贈與總額1200萬元扣除稅捐212萬元，再減除贈與稅免稅額220萬元，贈與稅額為76.8萬元〔（1200萬–212萬–220萬）Ｘ10%〕。

不過，如果土增稅、契稅由父親（贈與人）代繳，贈與總額則為1412萬元（1200萬＋212萬），扣除稅捐212萬元及免稅額220萬元後，贈與稅額為98萬元〔（1412萬–212萬–220萬）Ｘ10%〕

官員提醒，如受贈人明顯無財力繳納或經查明實際由贈與人出資代為繳納，相關稅捐應以贈與論，併入贈與總額核課贈與稅。

贈與稅 免稅額

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