趕快查！第三批退稅今天入帳 合計約34億元

108年度綜合所得稅第三批退稅案件計有28萬5,818件，今（30）日撥入指定帳戶或寄發退稅憑單，合計退稅金額約34億元。北區國稅局官員說：「納稅人可以查查自己的指定帳戶，早上9點以前就應該入帳了。」

官員指出，看各銀行的作業早晚，有的在今早凌晨就撥款了，有的晚一點，但再晚在9點銀行上班後就會入帳了。

這一批退稅對象為今年5月12日至6月30日採用二維條碼、人工申報、稅額試算服務紙本回復及5月11日前向非戶籍所在地分局、稽徵所申報之退稅案件。

北區國稅局是退稅大宗，屬北區國稅局的退稅案件計11萬多件，退稅金額合計12.1億多元。官員指出，如果退稅金額和納稅人自己申報的不符，可以向申報時戶籍所在地所屬分局、稽徵所及服務處洽詢，有可能是申報稅額與稅捐機關核定的稅額不一樣。

納稅人申報時有填妥轉帳劃撥帳戶者，退稅款直接撥入指定帳戶；採現金退稅者會收到退稅憑單，退稅金額5,000元以下者，11月30日前持退稅憑單及國民身分證、印章向指定付款單位兌領現金，大於5,000元者，則須向金融機構或郵局提出票據交換才能領到退稅款。

108年度綜所稅的最後一批退稅是在明年，北區國稅局官員指出，明年1月18日入帳，對象是逾期申報而有退稅款者，這一批的納稅人也不算少，北區國稅局約有5萬件。