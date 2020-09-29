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立委們提案減稅 增列多項扣除額

經濟日報 / 記者徐碧華／台北報導

財政部這個會期送所得稅法修正案審議，主要是配合民法修正成年定義。不過，立委們今年提了多個所得稅法修正案，提案增列好幾項新的特別扣除額項目，包括孕婦照護扣除額、社福外勞扣除額、實體圖書扣除額。今年所得稅法修法討論也會滿熱鬧的。

財政部今年並沒有要進行稅改，但因民法修正成年定義，由20歲降為18歲，所得稅法配合修正，年滿18歲可以獨立申報所得稅，不與父母合併申報。

就因為本會期立法院財委會要審議所得稅法修正案，立委們紛紛提案修法，今年提案的修法案超過十個，修正內容主要集中在特別扣除額上。

立委張宏陸等提案要增列孕婦照護特別扣除額，每人每年最高20萬元，目前為鼓勵生育。立委吳琪銘等提案增列社福外勞特別扣除額，減輕需聘僱社福外勞照顧家人的經濟壓力。

所得稅 財政部

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