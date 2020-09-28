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爸爸年中贈與子女各200萬 被課18萬贈與稅

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導
贈與稅以贈與人為納稅義務人，依遺產及贈與稅法第22條規定，贈與稅納稅義務人每年（1月1日至12月31日）可自贈與總額中減除免稅額220萬元。示意圖／ingimage授權
贈與稅以贈與人為納稅義務人，依遺產及贈與稅法第22條規定，贈與稅納稅義務人每年（1月1日至12月31日）可自贈與總額中減除免稅額220萬元。示意圖／ingimage授權

民眾黃小姐詢問南區國稅局，其先生於今年中贈與兩名子女各200萬元，每個人均未超過220萬元免稅額，還須申報贈與稅？國稅局答復，要，贈與總額400萬元，要繳18萬元贈與稅。

南區國稅局表示，還是有許多民眾搞不清楚贈與免稅額是怎麼算的。贈與稅以贈與人為納稅義務人，依遺產及贈與稅法第22條規定，贈與稅納稅義務人每年（1月1日至12月31日）可自贈與總額中減除免稅額220萬元。

所以，不是以個別受贈對象受贈財產是否超過220萬元作為須申報贈與稅判斷標準，不論贈與多少人、贈與多少財產，只要贈與人同一年度累計贈與財產合計超過免稅額220萬元，就應於超過免稅額之贈與行為發生後30日內申報贈與稅。

黃小姐之配偶一年內贈與二名子女各200萬元，贈與總額合計400萬元，減除免稅額220萬元，課稅贈與淨額180萬元，應按稅率10%申報繳納贈與稅額18萬元。

黃小姐只是詢問，黃小姐的先生還沒有贈與，南區國稅局於是建議黃小姐，可善用每人每年220萬元的免稅額，父母各自贈與給子女，黃小姐及其配偶如各自贈與200萬元給子女，因各自減除自己的免稅額就不必申報及繳納贈與稅。

免稅額 贈與稅 國稅局

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