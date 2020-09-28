聽新聞
test
0:00 / 0:00
違反扣繳義務規定 報稅完成仍會受罰
國稅局提醒公司負責人別忽略扣繳義務，若未依法扣繳稅款並申報，即使扣繳所得人已將這筆應扣繳所得報稅，公司雖可免於補稅，但違反扣繳義務規定仍會受罰，提醒公司負責人等扣繳義務人留意。
財政部南區國稅局舉例，甲君是某公司負責人，該公司在2018年3月給付租金80萬元給房東乙君，依規定應扣繳10%稅款8萬元，但甲君僅以50萬元扣繳10%稅款5萬元，短扣繳稅款3萬元，隨後被國稅局查獲短報，依所得稅法規定處罰。
甲君主張房東乙君在申報時，依法將租賃所得80萬元併入所得並繳稅，國庫未因未依規定辦理扣繳而有損失應予免罰；國稅局強調，甲君身為扣繳義務人應履行義務，雖房東乙君已如實報稅，但甲君不會因此免責。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言