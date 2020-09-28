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違反扣繳義務規定 報稅完成仍會受罰

經濟日報 / 記者翁至威／台北報導

國稅局提醒公司負責人別忽略扣繳義務，若未依法扣繳稅款並申報，即使扣繳所得人已將這筆應扣繳所得報稅，公司雖可免於補稅，但違反扣繳義務規定仍會受罰，提醒公司負責人等扣繳義務人留意。

財政部南區國稅局舉例，甲君是某公司負責人，該公司在2018年3月給付租金80萬元給房東乙君，依規定應扣繳10%稅款8萬元，但甲君僅以50萬元扣繳10%稅款5萬元，短扣繳稅款3萬元，隨後被國稅局查獲短報，依所得稅法規定處罰。

甲君主張房東乙君在申報時，依法將租賃所得80萬元併入所得並繳稅，國庫未因未依規定辦理扣繳而有損失應予免罰；國稅局強調，甲君身為扣繳義務人應履行義務，雖房東乙君已如實報稅，但甲君不會因此免責。

稅款 國稅局 房東

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