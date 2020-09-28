出售繼承房產 可減額外負擔

近期不少公眾人物辭世，若遺留下房地產，後續處分問題常讓家人傷透腦筋。財政部中區國稅局表示，若未來出售繼承房地產，只要符合四大條件，無論房產是屬於新制或舊制課稅案件，房地交易所得都可減掉貸款餘額超過繼承時房地現值部分，可減輕出售時的所得稅負擔。

國稅局指出，四大條件包括：房地及貸款餘額是由同一繼承人繼承、須向金融機構貸款（私人借貸不算）、貸款餘額是由繼承人實際負擔償還、貸款餘額大於繼承時房地現值總和。

國稅局表示，無論適用房地合一新制或舊制課稅，只要符合前述四條件，就可減除這筆「額外負擔」。

以適用舊制案件來舉例，甲君2010年繼承父親2001年購入房地，繼承時的房地現值合計為300萬元，同時繼承了房地貸款餘額600萬元。甲君在2020年以1,000萬元將這筆房地出售，出售時房地比為四分之一。

國稅局指出，甲君房地交易所得為700萬元（1,000萬-300萬），額外負擔為300萬元（繼承貸款餘額600萬-繼承時房地現值300萬元），兩者相減後再乘以房地比為100萬元（〔700萬元-300萬元〕╳1/4），即為應課稅所得，應併入隔年綜合所得總額計稅。

若是符合房地合一新制案件，同樣也適用。國稅局再舉例，乙君2018年繼承母親2016年購入房地，繼承時房地現值合計300萬元，併同繼承該房地貸款600萬元，乙君同樣在2020年以1,000萬元出售，假設無必要費用，土地漲價總數額100萬元。以此例而言，房地交易所得與甲君一樣為700萬元，額外負擔也是300萬元，乙君在計算課稅所得額時，就是將房地交易所得減去額外負擔及土地漲價總數後，得到應課稅所得為300萬元，採用新制計稅案件，應在所有權移轉登記次日起30日內辦理申報。