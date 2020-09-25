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身障有駕照者 僅能以名下車輛申請免徵牌照稅

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導

台北市稅捐處表示，身心障礙者本人如有駕駛執照，僅能以其自己名下的車輛申請免徵使用牌照稅，不能以配偶或同一戶籍二親等以內親屬的車輛申請免稅

稅捐處說，依使用牌照稅法第7條規定，身心障礙者如有駕駛執照，須以其名下的車輛申請免徵使用牌照稅，身心障礙者如因身心障礙狀況致無駕駛執照者，其本人、配偶或同一戶籍二親等以內親屬所有的車輛，如供身心障礙者使用，亦可申請免徵使用牌照稅。每一位身心障礙者以1輛、免稅金額以2,400cc之稅額1萬1,230元為上限，超過部分，仍須繳納。

稅捐處提醒，身心障礙者如沒有駕駛執照，其配偶或同一戶籍二親等以內親屬所有的車輛，如供身心障礙者使用，依規定必須向稅捐處申請才可免徵使用牌照稅。因使用牌照稅係按日計徵，如有符合免稅規定的民眾，應儘早提出申請享受免稅。您可以網路線上申辦，只要連結至財政部稅務入口網(https://www.etax.nat.gov.tw/)或台北市政府市民服務大平臺(https://service.gov.taipei/)，輸入相關資料並上傳身心障礙證明後送出，即可完成申請作業；亦可攜帶身心障礙證明至稅捐處所屬各分處臨櫃辦理。

牌照稅 免稅

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