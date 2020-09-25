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財長：降營所稅 不是時候

經濟日報 / 記者翁至威／台北報導
財政部長蘇建榮。記者潘俊宏／攝影
財政部長蘇建榮。記者潘俊宏／攝影

立法院財政委員會昨（24）日開會，財政部將《稅捐稽徵法》、配合18歲公民權修正的《所得稅法》及《遺贈稅法》列為優先法案，對於立委關注的囤房稅、財劃法，目前未規畫修法。至於先前要「硬著頭皮」想想看的營所稅率調降，財政部長蘇建榮表示，目前沒有降稅空間，也並非減稅時機。

工商界日前呼籲財政部調降營所稅率，蔡總統表示會「硬著頭皮去跟財政部長說」。國民黨立委曾銘宗昨日在立法院詢問蘇建榮降稅是否可行？蘇建榮回應，「現在不是減稅的時候」，他不認為營所稅稅率有調降空間。

蘇建榮表示，蔡總統轉達工商團體意見，相關訊息都有到他這邊來，不過營所稅2018年才從17%調高到20%，現在不適合再調降，且與鄰近亞洲國家比較，稅負負擔相較仍算低，若再減稅，擔心對財政會有衝擊。

蘇建榮昨日率財政部所屬機關首長暨國營事業董總赴立法院財委會備詢，立委問及是否會提出囤房稅修法，他明確回應，「目前沒有規劃」，若要修法必須整體考量。

立委詢問，是否他任內都不打算啟動囤房稅修法？蘇建榮答說，修法須整體考量，根據規定，全國持有三戶以內可適用自住房屋稅率1.2%，超過三戶以非自住住家用課徵1.5%至3.6%稅率，且現行地方政府已可視所有權人持有房屋戶數訂定差別稅率。

財政部 營所稅 立法院

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