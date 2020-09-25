投資證券型代幣 要繳證交稅

經濟日報 / 記者程士華／台北報導

近年虛擬貨幣不斷推陳出新，北區國稅局表示，由於部分虛擬貨幣兼具證券投資性質，財政部今年已作出函釋定調，相關交易也須報繳千分之1證交稅

金管會去年將「證券型代幣」定調為適用《證券交易法》的有價證券，官員指出，為了讓具證券性質的虛擬貨幣有明確規範，財政部也在今年4月正式跟進解釋，定調證交法第22條所規定的有價證券，也包括募集發行金額在新台幣3,000萬元以下、具證券性質的虛擬通貨，其買賣也要課徵千分之1證交稅。

官員說，為了讓課稅目標更為明確，發行人也必須要依證券櫃買中心所訂《證券商經營自行買賣具證券性質之虛擬通貨業務管理辦法》規定辦理，相關交易才會成為合法的虛擬貨幣交易。

官員表示，依據管理辦法規定，買賣這種證券型代幣時，必須要在特許證照業者所設立的交易平台進行交易，並以特許業者為交易的相對方，因此，投資人在交易平台上買虛擬貨幣時，就是由平台業者所賣出，也應該由特許業者自行繳納證交稅。

等到賣出的時候，投資人也必須從業者的平台賣出，官員表示，此時也是要由交易平台業者負責代徵證交稅。

虛擬貨幣 證交稅 財政部

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