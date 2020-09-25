債權人持和解筆錄 可單獨申報土增稅

高雄市稅捐稽徵處表示，土地增值稅理論上應由原地主、新地主雙方共同申報，不過在部分特定情況下，譬如涉及土地買賣的法院和解案件，其實只要債權人單方面就能辦移轉，這種情況即可附上和解筆錄，由買家單獨申報土增稅。

官員指出，買賣土地的案件，原則上要由權利人及義務人共同申報土增稅，其中買家就是未來取得土地的權利人，而賣家就是繳納土增稅的義務人，土地轉讓申報文件應取得買賣雙方的簽章，才算完成土增稅的申報。

然而在少數的買賣土地案件當中，可能會出現雙方條件談不攏的情形，最後需要靠調解委員會進行調解，甚至對簿公堂。

官員指出，等到最後和解結果出爐，土地確定要進行移轉的話，即便雙方已經鬧僵，還是可以出具和解筆錄，直接由未來的新地主單獨申報土增稅。