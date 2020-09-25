明年申報綜合所得稅將更方便。財政部昨（24）日表示，明年將推出報稅App，5月民眾報稅時就可使用，所得單純、採稅額試算申報的民眾，將是最先受惠的族群，初估有200萬戶將受惠，屆時只要透過App一鍵確認，就能完成申報。

財政部長蘇建榮昨日前往立法院財委會進行業務報告時提到，因應行動網路時代來臨，手機成為民眾主要上網設備，目前正在規劃綜所稅手機報稅新服務，預計明年5月上線。

財政部資訊中心主任張文熙表示，目前國稅局雖提供網路申報，但仍要透過讀卡機進行身分認證，再用電腦進行申報。但民眾不會隨身攜帶讀卡機，故未來將開發手機報稅App，只要完成身分認證，就可透過手機來報稅，且Android與iOS系統都會同步上線，5月報稅季就可使用。

張文熙說，目前正在與國稅局討論哪些狀況適合用手機報稅，初步適用對象應該是所得較為單純，採稅額試算方式報稅的民眾，只要透過APP就可以一鍵確認回復，完成報稅，相當方便。

至於手機報稅APP的身分認證方式，張文熙表示，包括TW FiDO（台灣行動身分識別）、手機SIM卡認證（如關務署「EZ WAY」、健保署「健保快易通App」），以及未來內政部的數位身分證（eID）等三種身分認證方式，未來報稅APP都會納入，民眾可自行選擇最方便的方式。

不過，若所得範圍較為複雜的民眾，暫時將無法使用手機報稅App來申報，仍須透過傳統方式報稅或透過電腦線上申報。

張文熙說，現在人手一機，希望未來能持續優化，明年將會耳目一新，讓民眾報稅更加方便，以今年採稅額試算的申報戶約200萬戶來看，若明年有一半使用報稅App，就至少可嘉惠約100萬戶以上民眾。