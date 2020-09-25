外匯選擇權交易所得 要稅

北區國稅局表示，市場上金融商品眾多，投資上市櫃股票、期貨等獲利，目前都有相應的免稅條款，不過，購買其他金融商品時要注意，譬如外匯選擇權交易所得，就不屬於免稅範圍，必須依法納入營利所得。官員表示，不只是專門經營投資的公司，最近發現有些從事進出口業務的營利事業，會跟金融機構簽訂外匯選擇權合約，以減少因匯率波動所造成的財務風險，然而，外匯選擇權屬於衍生性金融商品的一種，依據《所得稅法》第24-2條規定，並不適用證券或期貨停徵所得稅的規定。

北區國稅局最近查核一間跨國貿易公司，發現這間公司的投資非常多樣化，官員指出，包括股票交易收入、買賣基金利得等，在當年申報案中列報高達500多萬元，通通列在停徵所得稅的證交所得當中，但經仔細查核發現，其中有部分其實是外匯選擇權的利得。

官員說，這間公司以美元匯率為標的，與國內銀行簽訂的選擇權合約，依據到期日的匯率波動情形，賺到價差90萬元，再扣掉原本支付的權利金後，還有48.8萬元所得，並不適用停徵規定，因而被轉正補稅。

官員表示，雖然買賣國內股票、期貨以及其他衍生商品，大部分都可享用停徵所得稅優惠，但是在選購金融商品時，要留意金融商品的交易標的，可能會超出停徵的範圍，像外匯選擇權的交易標的是匯率，國外基金的交易標的是國外股票，這兩種投資都不適用停徵規定，應併入當年度所得額課稅。