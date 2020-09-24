快訊

衛生局發現電子公司裡有口罩機台 淨新私產口罩才曝光

財政部明年推報稅App 初估200萬戶受惠

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導
財政部明年將推出報稅App，5月民眾報稅時就可使用。 報系資料照
財政部明年將推出報稅App，5月民眾報稅時就可使用。 報系資料照

明年申報綜合所得稅將更方便！財政部今（24）日表示，明年將推出報稅App，5月民眾報稅時就可使用，所得單純、採稅額試算申報的民眾，將是最先受惠的族群，初估至少有200萬戶將受惠，屆時只要透過App一鍵確認，就可以完成申報。

財政部長蘇建榮今日前往立法院財委會進行業務報告時提到，因應行動網路時代來臨，手機成為民眾主要上網設備，目前正在規劃綜所稅手機報稅新服務，預計明年5月上線。

財政資訊中心主任張文熙表示，目前國稅局雖提供網路申報，但仍要透過讀卡機進行身分認證，再用電腦進行申報。然而民眾不會隨身攜帶讀卡機，僅會隨身攜帶手機，因此未來將開發報稅App，只要完成身分認證，就可透過手機來報稅，且Android與iOS系統都會同步上線，5月報稅季就可使用。

張文熙表示，目前正在與國稅局討論哪些狀況適合用手機報稅，初步適用對象應該是所得較為單純，採稅額試算方式報稅的民眾，只要透過App就可以一鍵確認回復，完成報稅，相當方便。

至於手機報稅App的身分認證方式，張文熙表示，包括TW FiDO（台灣行動身分識別）、手機SIM卡認證（如關務署「EZ WAY」、健保署「健保快易通APP」），以及未來內政部的數位身分證（eID）等三種身分認證方式，未來報稅APP都會納入，民眾可自行選擇最方便的方式。

不過，若所得範圍較為複雜的民眾，暫時將無法使用手機報稅App來申報，仍需透過傳統方式報稅或透過電腦線上申報。

張文熙表示，現在人手一機，希望未來能持續優化，明年將會耳目一新，民眾報稅更加方便，以今年採稅額試算的申報戶約200萬戶來看，若明年有一半使用報稅App，就至少可嘉惠約100萬戶以上民眾。

報稅 手機 健保 APP

延伸閱讀

手機報稅明年5月上路 財長：稅額試算「點一點就完成」

藝術品拍賣所得採分離課稅 財長鬆口：尊重文化部

立委三問是否洽寶佳買彰銀 蘇建榮笑而不答

財政部協商接彰銀股 台新金提四點回應

相關新聞

財政部明年推報稅App 初估200萬戶受惠

明年申報綜合所得稅將更方便！財政部今（24）日表示，明年將推出報稅App，5月民眾報稅時就可使用，所得單純、採稅額試算申...

補習班年付48萬房租 未開扣繳憑單遭追稅還加罰一倍

台北市一家經教育局核准立案的補習班，場地是租來的，年付48萬元的房租，但給房租時並沒有辦理扣繳。台北國稅局要求補習班負責人繳交扣繳稅款4.8萬元，未辦扣繳又被罰一倍，罰4.8萬元。

手機報稅明年5月上路 財長：稅額試算「點一點就完成」

財政部建構賦稅e化措施，財政部長蘇建榮今天表示，因 應行動網路世代，手機為民眾主要上網設備， 正規劃綜所稅手機報稅新服務...

硬著頭皮想想調降營所稅？財長：現在非減稅時機

工商界日前呼籲財政部調降營所稅稅率，蔡總統表示會「硬著頭皮去跟財政部長說」。國民黨立委曾銘宗今（24）日在立法院詢問財長...

提囤房稅修法？財長蘇建榮：目前沒有規畫

財政部長蘇建榮今（24）日在立法院財政委員會備詢，民眾黨立委蔡壁如詢問是否計畫提出「囤房稅」修法（房屋稅條例），蘇建榮回應，「目前沒有規劃」，他表示，若要修法必須整體考量。

水電費減免 須核實申報

受到疫情影響，針對目前已依經濟部規定，享有水、電費減免的廠家，台北國稅局提醒，水、電費平時雖可作為企業的營運費用，但是減...

營業車牌照稅 10月開徵

今年下期營業用車使用牌照稅將於10月1日開徵，查定車輛26.2萬輛、查定稅額11.4億元，不受新冠肺炎疫情影響，雙雙較去...

繼承子女遺產 留意「雙稅」

當白髮人送黑髮人，時值青壯年的家人過世並留下不動產，家人間就得在遺產稅、房地合一稅等議題上多作留意，會計師指出，遺產稅的...

孫輩代位繼承 可享扣除額

親人過世留下遺產後，中區國稅局指出，特別針對子女輩已身故的隔代家庭，孫子女輩代位繼承的情況下，仍然可以視為「第一順序繼承...

境外電商加入行列 雲端發票占比攀升至近3成

境外電商今年起須開發票給消費者，且要開立不印出紙本的雲端發票，加上雲端發票專屬獎增開誘因，財政資訊中心統計，今年雲端發票...

小確幸來了！綜所稅第三批退稅 9月30日入帳

財政部中區國稅局表示，5月12日至6月30日辦理結算申報之人工、二維條碼退稅案件（含稅額試算服務紙本回復），將於9月30...

稅負納入成本 才是正解

網路銷售頻被補課營業稅，而且加罰一倍，財政部賦稅署官員提醒納稅人幾點注意，首先，把稅納入成本計算，例如進貨100元，想賺...

熱門新聞

遭爆祕借川普女婿14.5億元 兆豐銀回應了

大同市場派董事名單出爐 林文淵主導、黃國昌退出

台積董座劉德音：美中科技冷戰 台鏈反而有利

繼承子女遺產 留意「雙稅」

Mini LED晶粒恐面臨激烈價格戰 郭明錤憂這家台廠

挺綠能 100億元國家保證融資機制年底前上路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。