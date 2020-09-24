手機報稅明年5月上路 財長：稅額試算「點一點就完成」

財政部建構賦稅e化措施，財政部長蘇建榮今天表示，因應行動網路世代，手機為民眾主要上網設備，正規劃綜所稅手機報稅新服務，預計明（110） 年 5 月上線。蘇建榮表示，尤其是稅額試算，要讓各項流程更友善簡便，讓採用稅額試算申報的民眾能「用手機點一點就完成」申報。

財政部今年推動綜所稅免下載安裝的線上版報稅系統，頗獲好評，今（109）年使用線上版網路申報共計 1903 萬 件，較去（108）年成長1.2 倍。今年還新增超商多媒體資訊機列印取得報稅查詢碼，以及臺灣行動身分識別（T-FidO ）2 項便民措施，提供民眾便捷報稅服務。

蘇建榮表示，今年臺灣行動身分識別認證（T-FidO ）還不夠友善，使用者不多，讓民眾網路報稅仍要裝設刷卡機、使用健保卡或自然人憑證來身份認證，比較不方便。未來會進一步改善，讓臺灣行動身分識別認證在報稅上更好用，便利民眾用手機就可以報稅。