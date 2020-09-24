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修財劃法、訂囤房稅？財長：目前沒有規劃

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

財政部蘇建榮今（24）日上午在立法院財委會答詢指出，沒有要修財劃法的規畫，也沒有要修房屋稅條例。但同意對於貨物稅修法做整體的檢討，不過，沒有訂定提出修法的時程。

蘇建榮今天率公股行庫到財委會報告並備詢。民眾黨立委蔡璧如質詢，問財政部的優先法案有沒有包括房屋稅條例和財劃法？蘇建榮答詢指出，沒有規畫。

蘇建榮答詢指出，目前財政部的優先法案只有稅捐稽徵法修正草案，和配合民法修正成年定義而修的所得稅法、遺產及贈與稅法。

房屋稅對囤房已有較高稅率，蘇建榮指出，住家用的稅率在三戶以內是1.2%，但第四戶以上適用稅率在1.5%到3.6%。在財劃法部分，因為各縣市無法達成共識，而過去幾年中央下放到地方的統籌分配稅款每年已增加1,000億到1,200億元，目前也沒有修法規畫。

民進黨立委郭國文提出檢討貨物稅，蘇建榮倒是同意全面整體檢討，但沒有承諾時程。郭國文指出，燃油機車要課貨物稅，電動機車就不用，不公平，空汙問題不應用貨物稅來解決。另外，超商飲料要繳貨物稅，茶飲專賣店不用，也不公平。彩色電視機要課13%貨物稅，換個名字叫液晶顯示器就免稅，也不妥。

蘇建榮反對就個別項目來修貨物稅條例，但同意全面檢討貨物稅，他指出，貨物稅是消費稅的一種，要檢討，要全面整體的來檢討。

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